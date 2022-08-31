Поправки до закону в дії: ЗСУ ліквідували 60-річного російського військового (фото)

У травні в РФ зняли верхнє обмеження за віком для служби за контрактом в армії. Результат — в Україні почали гинути військові, котрі проходили строкову службу 40 років тому.

Українські військові ліквідували на харківському напрямі 60-річного військовослужбовця Віктора Ріхтера. Про це повідомляє член міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували російського військового Віктора Ріхтера віком 60 років. 29 серпня у Лисковському районі Нижегородської області з Ріхтером попрощалися. Він загинув в Україні.

Як зазначає Комахідзе, строкову службу солдат проходив 40 років тому. Він жив у селі Летнево, а працював трактористом і зварником у колгоспі.

[ + – ] Ріхтер проходив строкову службу 40 років тому

У Росії у травні ухвалили поправки до закону про військову службу, який скасовує вікову межу для охочих вступити в армію за контрактом. Так в РФ почали формувати підрозділи з людей похилого віку, зокрема в Приморському краї було сформовано цілий батальйон "Тигр" із бійцями 50-60 років. Заманюють на службу високими зарплатами як для більшості Росії, а також пільгами.

Нагадаємо, 11 липня Інститут вивчення війни повідомляв, що в РФ почали формувати добровольчі батальйони з людей похилого віку. В армію набирають 50-60-річних військових.

Раніше ГУР повідомляло, що в РФ відправлятимуть на війну в Україну ув'язнених. Планується набрати 10 тисяч добровольців.