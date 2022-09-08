Українські військові ліквідували офіцера РФ, який захоплював Крим і Запорізьку АЕС

Уродженець Ростовської області продовжував "службу" окупантам у Криму, що дозволило йому взяти участь у "спецоперації".

Бійці Збройних сил України ліквідували капітана Росгвардії Сергія Зоріна, який брав участь у захопленні Криму. Про це повідомляє український офіцер і блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

Капітана Зоріна було ліквідовано 29 серпня. У російських ЗМІ пишуть, що розгвардієць загинув під час "виконання бойового завдання". Посмертно йому надано нагороду за участь у "спецоперації".

"Капітан Зорін Сергій зробив "крок доброї волі" — офіційно денацифікувався і демілітаризувався", — написав Штефан.

Відомо, що російський офіцер народився у Ростовській області РФ. Проходив службу в Криму. Після його окупації перейшов на бік ворога у Євпаторії. З початку повномасштабного вторгнення він встиг взяти участь у захопленні Запорізької атомної електростанції.

[ + – ] Некролог про Сергія Зоріна

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо про ліквідацію російського військового віком 60 років. Це прямий наслідок поправок до російського законодавства.

Раніше стало відомо про ліквідацію матроса РФ із Далекого Сходу. Він проїхав 7 500 км, щоб загинути в Україні.