Партизани Херсона розповіли, як знищували російських солдатів в окупації, — CNN

За інформацією журналістів, 20-річний житель Херсона, боєць змішаних єдиноборств, убив кількох російських військовослужбовців. Він стверджує, що партизани щоночі ліквідовували не менше 10 росіян.

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Навесні двоє російських солдатів напідпитку йшли по вулиці Херсона, повертаючись до табору своїх військ. Температура все ще була нижчою від нуля, електропостачання не було, і місто залишалося в повній темряві. Про це повідомляє CNN.

Один зі солдатів спіткнувся, інший зупинився, щоб справити потребу на тротуарі, але несподівано отримав ножовий удар у ділянці шиї. За кілька хвилин на іншого п'яного солдата чекала та ж доля.

"Я відразу прикінчив першого, а потім мені довелося мати справу з другим — я вбив його на місці", — розповів в інтерв'ю журналістам боєць українського опору на ім'я Арчі. За його словами, він діяв інстинктивно.

"Я побачив орків у формі та вирішив, чому б ні? — додав Арчі, вживши зневажливий термін стосовно російських солдатів. — Там не було ні людей, ні світла, і я цим скористався".

20-річний Арчі — боєць змішаних єдиноборств, його ім'я не розкривається з міркувань безпеки.

Цю історію підтверджують джерела в лавах армії та служби розвідки, які підтримували зв'язок із ним та іншими партизанами. Повідомляється, що він був одним із багатьох учасників херсонського опору.

Після захоплення Херсона місцеві жителі заявили про свою громадянську позицію та щодня виходили на головну площу міста із синьо-жовтими прапорами.

[ + – ] Щоночі в Херсоні вбивали не менше 10 росіян

Російські війська розганяли протестувальників сльозогінним газом і пострілами, а активістів заарештовували та катували. Мирні акції протесту ні до чого не привели, і люди перейшли до підпільного опору. Простим громадянам доводилося діяти самостійно.

Співрозмовник журналістів стверджує, що він був не один у Херсоні і що такі партизани, як він, щоночі вбивали не менше 10 росіян.

Потім партизани-одинаки стали об'єднуватися в групи та погоджувати свої дії з українськими військовими та розвідкою.

"Ми з другом їздили містом і шукали скупчення російських солдатів, — сказав він. — Відстежували їхні маршрути й передали всі дані хлопцям на передовий".

Партизани несли загрозу не лише пересічним російським солдатам, за 8 місяців російської окупації їхніми цілями стали кілька призначених Кремлем чиновників. Фото колаборантів розклеювалися по всьому місту з обіцянкою наслідків за співпрацю з окупантами.

Повідомляється, що Арчі був заарештований 9 травня через те, що на парад до Дня перемоги він прийшов із жовто-синьою смугою на футболці.

Катівня в херсонському СІЗО

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За його словами, його привезли в слідчий ізолятор, де співробітники російського ФСБ катували українських військових і партизанів. Його катували електрострумом і били дубинками. Але за кілька днів відпустили, змусивши сказати на камеру, що він погоджується співпрацювати з окупантами. Ці повідомлення підтверджують джерела із ЗСУ й інші затримані.

Інші місцеві жителі, які побували в катівнях, розповіли, що людей під час знущань приковували наручниками до батарей, застосовували струм і ватербордування (імітацію утоплення). Декому не вдалося вийти звідти живими.

Нагадаємо, що в Херсоні затримали начальника СІЗО, який співпрацював із ЗС РФ і випустив усіх засуджених. Слідство вважає, що співробітник колонії вдав, ніби не помітив утечі. Він може бути засуджений до довічного ув'язнення.

Раніше Фокус з'ясовував, чи може втеча російських військових із Херсона виявитися військовою хитрістю. Російські військові керівники надто легко відмовилися від Херсонщини, яка стала одним із символів опору України. Про можливі наступні дії "сирійського м'ясника" розповів ізраїльський підполковник.