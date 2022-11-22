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Відпустив усіх ув'язнених: у Херсоні затримали начальника СІЗО, який співпрацював із ЗС РФ (фото)

Втеча ув'язнених із Херсона
Фото: ДБР | Затриманий підозрюваний

За версією слідчих, працівник колонії вдав, що не бачить втечі ув'язнених і не зробив нічого, щоб запобігти цьому. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальника одного з відділень "Північної виправної колонії №90" у Херсоні. За даними слідства, перед визволенням міста від російських військ він відпустив із в'язниці всіх ув'язнених. Про це повідомляється на сайті ДБР.

За даними відомства, працівник колонії з перших днів почав співпрацювати з російськими військовими й обійняв посаду в окупаційній структурі. Створене росіянами фейкове відомство відповідало за слідчі ізолятори та місця покарань.

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Крім того, "начальник" відділу охорони СІЗО кілька днів керував ним та організував вивезення ув'язнених на роботи з благоустрою.

За версією слідчих, працівник колонії вдав, що не бачить втечі ув'язнених і не зробив нічого, щоб запобігти цьому.

"Однак сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії із СБУ", — розповіли в ДБР.

Колишньому працівнику колонії повідомили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, 14 листопада ЗМІ писали, що російські окупанти випустили 457 засуджених із в'язниці, у 15 з них були довічні терміни. Ці особи відбували ув'язнення у різних колоніях і тимчасово перебували в місті.

Станом на 15 листопада стало відомо, що 166 ув'язнених були повернені до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях.

Також повідомлялося, що СБУ затримала в Херсоні перевдягненого в цивільний одяг російського солдата. За даними силовиків, окупант видавав себе за "мирного жителя" і збирав розвіддані для коригування артилерійських ударів по позиціях ЗСУ.