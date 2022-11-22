Отпустил всех заключенных: в Херсоне задержали начальника СИЗО, сотрудничавшего с ВС РФ (фото)

По версии следователей, работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не сделал ничего, чтобы предотвратить это. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из отделений "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне. По данным следствия, перед освобождением города от российских войск он отпустил из тюрьмы всех заключенных. Об этом сообщается на сайте ГБР.

По данным ведомства, работник колонии с первых дней начал сотрудничать с российскими военными и занял должность в оккупационной структуре. Созданное россиянами фейковое ведомство отвечало за следственные изоляторы и места наказаний.

Кроме того, "начальник" отдела охраны СИЗО несколько дней руководил им и организовал вывоз заключенных на работы по благоустройству.

По версии следователей, работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не сделал ничего, чтобы предотвратить это.

"Однако сам сбежать не успел и был задержан работниками ГБР во взаимодействии с СБУ", — рассказали в ГБР.

Бывшему работнику колонии сообщили о подозрении в государственной измене — ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Напомним, 14 ноября СМИ писали, что российские оккупанты выпустили 457 осужденных из тюрьмы, у 15 из них были пожизненные сроки. Эти лица отбывали заключение в разных колониях и временно находились в городе.

По состоянию на 15 ноября стало известно, что 166 заключенных были возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях.

Также сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне переодетого в гражданскую одежду российского солдата. По данным силовиков, оккупант выдавал себя за "мирного жителя" и собирал разведданные для корректировки артиллерийских ударов по позициям ВСУ.