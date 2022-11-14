Оккупанты выпустили 457 осужденных из СИЗО Херсона, у 15 пожизненные сроки, — СМИ (фото)

По информации журналистов, украинские военные обнаружили дела осужденных после деоккупации, у некоторых из них были пожизненные сроки. Эти лица отбывали заключение в разных колониях и временно находились в городе.

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Во время отступления из Херсона исчезла и администрация местного СИЗО. Находившимся на территории пенитенциарного учреждения лицам кто-то открыл ворота — и узники оказались на свободе. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что в херсонском СИЗО украинские военные обнаружили дела 457 осужденных, у 15 из них были пожизненные сроки. Эти лица отбывали заключение в разных колониях и временно находились в СИЗО Херсона. После отступления российских войск все оказались на свободе.

[ + – ] СИЗО в Херсоне после оккупантов

Вместе с тем, некоторые из них уже обратились к военнослужащим ВСУ, один из них — осужденный на пожизненное. Сейчас его перевезли в Николаев. Местонахождение других 456 лиц остается неизвестным.

За время оккупации российские войска задержали 59 человек — их дела также были обнаружены среди находившихся в заключении. Сообщается, что во время отступления военные РФ увезли их на территорию Крымского полуострова.

Напомним, что ВС РФ забавы ради убили краснокнижных хомяков в Херсонской области, которых привязали к веткам деревьев за хвосты и шею.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта в штатском. По информации силовиков, российский военный представлялся местным жителем и собирал разведданные для корректировки ударов.