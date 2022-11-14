Окупанти випустили 457 засуджених із СІЗО Херсона, у 15 довічні терміни, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, українські військові виявили справи засуджених після деокупації, деякі з них мали довічні терміни. Ці особи відбували вирок у різних колоніях і тимчасово перебували в місті.

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Під час відступу з Херсонщини зникла й адміністрація місцевого СІЗО. Особам, які перебували на території пенітенціарної установи, хтось відкрив ворота — і в'язні опинилися на волі. Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що в херсонському СІЗО українські військові виявили справи 457 засуджених, 15 із них мали довічні терміни. Ці особи відбували вирок у різних колоніях і тимчасово перебували в СІЗО Херсона. Після відступу російських військ усі опинилися на волі.

[ + – ] СІЗО в Херсоні після окупантів

Водночас, деякі з них уже звернулися до військовослужбовців ЗСУ, один із них — засуджений довічно. Нині його перевезли в Миколаїв. Місцезнаходження інших 456 осіб залишається невідомим.

За час окупації російські війська затримали 59 осіб — їхні справи також були виявлені серед ув'язнених. Повідомляється, що під час відступу військові РФ забрали їх на територію Кримського півострова.

Нагадаємо, що ЗС РФ заради веселощів вбили червонокнижних хом'яків у Херсонській області, яких прив'язали до гілок дерев за хвости й шию.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала в Херсоні російського окупанта в цивільному. За інформацією силовиків, російський військовий представлявся місцевим жителем і збирав розвіддані для коригування ударів.