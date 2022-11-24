Партизаны Херсона рассказали, как уничтожали российских солдат в оккупации, — CNN

По информации журналистов, 20-летний житель Херсона, боец ​​​​смешанных единоборств, убил нескольких российских военнослужащих. Он утверждает, что партизаны каждую ночь ликвидировали не меньше 10 россиян.

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Весной двое выпивших российских солдат шли по улице Херсона, возвращаясь в лагерь своих войск. Температура все еще была ниже нуля, электроснабжения не было, и город оставался в полной темноте. Об этом сообщает CNN.

Один из солдат споткнулся, другой остановился, чтобы справить нужду на тротуаре, но неожиданно получил ножевой удар в области шеи. Спустя несколько мгновений другого пьяного солдата ждала та же участь.

"Я сразу прикончил первого, а затем мне пришлось иметь дело со вторым — я убил его на месте", — рассказал в интервью журналистам боец ​​​​украинского сопротивления по имени Арчи. По его словам он действовал инстинктивно.

"Я увидел орков в форме и решил, почему бы нет?", — добавил Арчи, употребив уничижительный термин применительно к российским солдатам. — Там не было ни людей, ни света, и я этим воспользовался".

20-летний Арчи — боец ​​​​смешанных единоборств, его имя не раскрывается по соображениям безопасности.

Эту историю подтверждают источники в рядах армии и службы разведки, которые поддерживали связь с ним и другими партизанами. Сообщается, что он был одним из многих участников херсонского сопротивления.

После захвата Херсоне местные жители заявили о своей гражданской позиции — и ежедневно выходили на главную площадь города с сине-желтыми флагами.

[ + – ] Каждую ночь в Херсоне убивали не меньше 10 россиян

Российские войска разгоняли протестующих слезоточивым газом и выстрелами, а активистов арестовывали и подвергали пыткам. Мирные акции протеста ни к чему не привели, и люди перешли к подпольному сопротивлению. Простым гражданам приходилось действовать самостоятельно.

Собеседник журналистов утверждает, что он был не один в Херсоне, и что такие партизаны, как он, каждую ночь убивали не меньше 10 россиян.

В дальнейшем партизаны-одиночки стали объединяться в группы и согласовывать свои действия с украинскими военными и разведкой.

"Мы с другом ездили по городу и искали скопления российских солдат, — сказал он. — Отслеживали их маршруты и передали все данные парням на передовой".

Партизаны несли угрозу не только рядовым российским солдатам, за 8 месяцев российской оккупации их целями стали несколько назначенных Кремлем чиновников. Фото коллаборантов расклеивались по всему городу с обещанием последствий за сотрудничество с оккупантами.

Сообщается, что Арчи был арестован 9 мая из-за того, что на парад ко Дню победы он пришел с желто-синей полосой на футболке.

Пыточная в херсонском СИЗО

[ + – ] Многие не выходили живыми из пыточной

По его словам, его привезли в следственный изолятор, в котором сотрудники российского ФСБ пытали украинских военных и партизан. Его подвергали пыткам электротоком и избивали дубинками. Но спустя несколько дней отпустили, заставив сказать на камеру, что он соглашается сотрудничать с оккупантами. Эти сообщения подтверждают источники из ВСУ и другие задержанные.

Другие местные жители, побывавшие в пыточной, рассказали, что людей во время издевательств приковывали наручниками к батареям, применяли ток и ватербордирование (имитацию утопления). Некоторым не удалось выйти оттуда живыми.

Напомним, что в Херсоне задержали начальника СИЗО, который сотрудничал с ВС РФ и выпустил всех осужденных. Следствие считает, что сотрудник колонии сделал вид, будто не заметил побега. Он может быть приговорен к пожизненному заключению.

Ранее Фокус выяснял, может ли бегство российских военных из Херсона оказаться военной хитростью. Российские военные руководители слишком легко отказались от Херсона, ставшего одним из символов сопротивления Украины. О возможных следующих действия "сирийского мясника" рассказал израильский подполковник.