Партизаны Херсона рассказали, как уничтожали российских солдат в оккупации, — CNN
По информации журналистов, 20-летний житель Херсона, боец смешанных единоборств, убил нескольких российских военнослужащих. Он утверждает, что партизаны каждую ночь ликвидировали не меньше 10 россиян.
Весной двое выпивших российских солдат шли по улице Херсона, возвращаясь в лагерь своих войск. Температура все еще была ниже нуля, электроснабжения не было, и город оставался в полной темноте. Об этом сообщает CNN.
Один из солдат споткнулся, другой остановился, чтобы справить нужду на тротуаре, но неожиданно получил ножевой удар в области шеи. Спустя несколько мгновений другого пьяного солдата ждала та же участь.
"Я сразу прикончил первого, а затем мне пришлось иметь дело со вторым — я убил его на месте", — рассказал в интервью журналистам боец украинского сопротивления по имени Арчи. По его словам он действовал инстинктивно.
"Я увидел орков в форме и решил, почему бы нет?", — добавил Арчи, употребив уничижительный термин применительно к российским солдатам. — Там не было ни людей, ни света, и я этим воспользовался".
20-летний Арчи — боец смешанных единоборств, его имя не раскрывается по соображениям безопасности.
Эту историю подтверждают источники в рядах армии и службы разведки, которые поддерживали связь с ним и другими партизанами. Сообщается, что он был одним из многих участников херсонского сопротивления.
После захвата Херсоне местные жители заявили о своей гражданской позиции — и ежедневно выходили на главную площадь города с сине-желтыми флагами.
Российские войска разгоняли протестующих слезоточивым газом и выстрелами, а активистов арестовывали и подвергали пыткам. Мирные акции протеста ни к чему не привели, и люди перешли к подпольному сопротивлению. Простым гражданам приходилось действовать самостоятельно.
Собеседник журналистов утверждает, что он был не один в Херсоне, и что такие партизаны, как он, каждую ночь убивали не меньше 10 россиян.
В дальнейшем партизаны-одиночки стали объединяться в группы и согласовывать свои действия с украинскими военными и разведкой.
"Мы с другом ездили по городу и искали скопления российских солдат, — сказал он. — Отслеживали их маршруты и передали все данные парням на передовой".
Партизаны несли угрозу не только рядовым российским солдатам, за 8 месяцев российской оккупации их целями стали несколько назначенных Кремлем чиновников. Фото коллаборантов расклеивались по всему городу с обещанием последствий за сотрудничество с оккупантами.
Сообщается, что Арчи был арестован 9 мая из-за того, что на парад ко Дню победы он пришел с желто-синей полосой на футболке.
Пыточная в херсонском СИЗО
По его словам, его привезли в следственный изолятор, в котором сотрудники российского ФСБ пытали украинских военных и партизан. Его подвергали пыткам электротоком и избивали дубинками. Но спустя несколько дней отпустили, заставив сказать на камеру, что он соглашается сотрудничать с оккупантами. Эти сообщения подтверждают источники из ВСУ и другие задержанные.
Другие местные жители, побывавшие в пыточной, рассказали, что людей во время издевательств приковывали наручниками к батареям, применяли ток и ватербордирование (имитацию утопления). Некоторым не удалось выйти оттуда живыми.
Напомним, что в Херсоне задержали начальника СИЗО, который сотрудничал с ВС РФ и выпустил всех осужденных. Следствие считает, что сотрудник колонии сделал вид, будто не заметил побега. Он может быть приговорен к пожизненному заключению.
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