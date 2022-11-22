Может ли быть бегство РФ из Херсона военной хитростью? Мнение израильского подполковника

Российский генерал слишком легко отказался от Херсона – одного из символов сопротивления Украины. Каким будет следующий ход "сирийского мясника"?

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Фокус перевел новый текст израильского подполковника Эйяля Пинко, посвященный российскому отступлению из Херсона.

Почему Россия ушла из Херсона

Ведение войны полностью основано на обмане. Когда мы можем атаковать, должно казаться, что мы на это не способны; пока мы действуем, мы должны казаться сидящими сложа руки; если мы находимся рядом с врагом, необходимо создать впечатление, что мы далеко.

А когда мы далеко от врага, он должен верить, что мы рядом. Давайте закинем удочки, чтобы заманить их, сделаем вид, что наша армия в растерянности, – и затем уничтожим противника.

Примерно за десять дней до написания этой статьи, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским войскам отступить из украинского города Херсон и передислоцироваться вдоль реки Днепр. Генерал Сергей Суровикин, назначенный двумя месяцами ранее руководить войсками, воюющими в Украине, представил Шойгу ситуацию в присутствии прессы и порекомендовал отвод и перегруппировку войск.

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Российские войска были выведены из Херсона 11 ноября, после девятимесячной оккупации города. Перед окончательным уходом русские взорвали крупную плотину и центральные мосты – неясно, из жажды мести или по тактической необходимости. После взрыва были замечены российские солдаты, бегущие из города в гражданской одежде.

Время вывода войск показалось несколько странным на фоне общего стиля ведения боевых действий и руководства Суровикина, известного как "сирийский мясник" и "генерал Армагеддон". Суровикин печально известен своей жестокостью и бескомпромиссностью. Поэтому, несмотря на шаткое положение российской армии, поспешный уход из Херсона – одного из символов войны – был встречен с непониманием.

Одно из возможных объяснений этого ухода, особенно если учесть, с какой торжественностью он был показан по российскому телевидению, заключается в том, что все это, по сути, было заранее спланированным и рассчитанным по времени обманом, чтобы манипулировать противником, контролируя его восприятие действительности и заставляя его совершать ошибки, создавая тем самым решающее преимущество.

[ + – ] Херсон – один из символов украинского сопротивления

Маскировка: российский военный обман

Маскировка – это российская доктрина военного обмана, уходящая корнями во Вторую мировую войну. Она основана на "приручении" противника, привыкающего к определенным ситуациям.

Россияне уже использовали эту доктрину во время войны в Украине. Путин начал увеличивать частоту своих угроз в адрес Зеленского примерно за год до начала войны, а затем разместил 100 тысяч бойцов вдоль границы с Украиной в марте 2021 года.

Через месяц Путин вывел войска, но в ноябре того же года снова разместил их, а затем вывел. В январе 2022 года, за месяц до начала войны, Путин повторил этот маневр. В течение всего этого времени Украина, а также западные страны и НАТО считали, что Путин только угрожает и не совершит вторжения.

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В марте 2022 года, во время очередного синхронного хода, российские войска были направлены на оккупацию Киева. Это вынудило украинцев направить в столицу подкрепление с юга – в результате чего южный фронт оказалось "легче" занять. Так русские получили контроль над Херсоном и другими городами в этом районе.

Однако похоже, что российский генерал слишком легко отказался от Херсона – одного из символов украинского сопротивления. Так действительно ли это тактический ход, призванный дать России пространство для перегруппировки, как Суровикин сказал Шойгу? Или же это еще один классический российский обман, призванный воспользоваться чувством ближущейся победы украинцев, чтобы атаковать с еще большей силой?

Ближайшие дни, характеризующиеся суровой зимой, которая уже пришла на поля боев Украины, несомненно, помогут нам разгадать эту загадку.

Об авторе

Эйяль Пинко — израильский подполковник, аспирант Хайфского университета в области стратегии и военно-морского флота, научный сотрудник Центра военно-морской политики и стратегии.