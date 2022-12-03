Можливий масований удар: РФ тримає напоготові 24 ракети "Калібр" у Чорному морі, – Сили півдня

За словами Наталії Гуменюк, погода не сприяє пускам ракет — вітер посилився, на морі починається шторм.

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У суботу, 3 грудня, Росія вивела на бойове чергування до Чорного моря 18 військових кораблів, чотири з них оснащені ракетами типу "Калібр". Про це в ефірі національного телемарафону заявила голова об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, море "на боці України", погода не сприяє запускам російських ракет, оскільки посилився вітер і є загроза шторму.

"Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно як з позиції шторму, так і взагалі в їхньому розумінні", — прокоментувала вона.

З 18 кораблів чотири оснащені ракетами типу "Калібр", два є підводними. Таким чином, загальна кількість готових до запуску ракет становить 24 одиниці.

"Треба розуміти і пам'ятати про те, що ворог може практикувати масовані ракетні удари. Тому до сигналів повітряної тривоги ми ставимося дуже серйозно, виконуємо всі необхідні заходи алгоритму, але без будь-якої паніки", — наголосила Гуменюк.

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