Израиль передал Украине медицинское оборудование для детской поликлиники

Одна из киевских больниц получила роботизированные реабилитационные системы и улучшенные лабораторные приборы.

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Посольство Израиля в Украине и израильское агентство по международному сотрудничеству в сфере развития MASHAV передали в Киевскую детскую клиническую больницу №2 специализированное оборудование. Об этом сообщает Минздрав Украины.

В детскую клиническую больницу передали роботизированные реабилитационные системы, специальные аппараты для детей с аутизмом, а также модернизированные приборы для лабораторных исследований, лапароскопических операций и диагностики.

Отмечается, что врачи показали практическое применение современных реабилитационных систем. В учреждение прибыла замминистра охраны здоровья Украины по вопросам цифрового развития Мария Карчевич и делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в Украине Михаилом Бродским.

"Качественное оборудование для оказания медицинской и реабилитационной помощи детям сейчас особенно необходимо, ведь мы должны сберечь здоровую нацию, которая после победы будет развивать успешную и сильную Украину", — заявила Мария Карчевич.

Напомним, 3 декабря Израиль передал Украине партию бронированных автомобилей скорой помощи. Машины созданы на базе Mercedes Sprinter.

Ранее сообщалось, что израильские волонтеры передали Украине 20 машин скорой помощи и эвакуационный вертолет.