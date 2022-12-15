Уникальный опыт: Израиль делится с Украиной технологиями строительства безопасных домов

В Израиле уже 30 лет действуют специальные требования к строительству новых домов. Там должны быть укрытия с толстыми стенами и бронированными дверьми.

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В Польше проходит польско-украино-израильский инновационный саммит-2022. В частности, Израиль поделится опытом строительства домов в особых условиях. Об этом сообщается в репортаже из телемарафона, передает "УНИАН".

Израиль — это страна, которая почти всю свою историю живет в условиях войны. Поэтому еще 30 лет назад в государстве приняли нормы строительства для безопасных домов. В каждом новострое должны быть комнаты, где можно укрыться от обстрела или стихийных бедствий. Стены таких укрытий должны быть толстыми, а двери бронированными.

"Если раньше в Украине проектировали дома с розой ветров, то в Израиле проектируют на основе розы войны. То есть, откуда идет наибольшая угроза, например, больницы строятся полностью защищенными, с отдельными отделениями. Это передовые технологии. Украина сегодня — это Израиль 50 лет назад", — заявил гендиректор компании BIM Leaders Алекс Затульский.

Он также добавил, что в Украину "прилетают" различные ракеты и боеприпасы. Израиль имеет передовой опыт во внедрении иновационных технологий в жилые дома. За это отвечает служба тыла в Израиле. Военные предупреждают об опасности, информируют детей как правильно себя вести, а также именно они обучают украинцев.

Посол Украины в Израиле Михаил Бродский заявил, что в Израиле уже побывало 200 специалистов и еще 800 посетили тренинги онлайн по строительству безопасных домов.

На сайте саммита указывают, что ключевыми темами стали:

Как Украине стать "большим Израилем" со своим лицом: имплементацию израильского опыта формирования стратегии "безопасной страны";

Изучение технологических стратегических тенденций в эпоху высокого риска;

Технологии на передовой: как кибертехнологии меняют ландшафт современного мира;

Главные технологические тренды на 2022 и далее;

Роль технологических талантов в строительстве интонационной экосистемы.

Напомним, в Израиле показали как работает система активной защиты "Железный кулак" для отражение ракетных атак по бронетехнике.

Ранее Израиль передал Украине медицинское оборудование для детской поликлиники в Киеве.