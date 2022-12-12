В Израиле показали как работает система активной защиты "Железный кулак" (видео)

На БТР Eitan установили тестовый образец "Железного кулака", который уничтожает летящие в него ПТУРы или снаряды.

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Министерство обороны Израиля показало как работает система активной защиты "Железный кулак" на БТР Eitan APC. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Компания Elbit Systems завершает серию испытаний система активной защиты Iron Fist. Она призвана защищать бронетехнику на 360 градусов от многих угроз. После завершения серии испытаний начнется производство системы для БТР Eitan.

Отмечается, что система позволяет защищать машину от угроз в открой местности и в городской застройке. "Железный кулак" состоит из множества систем — электрооптических сенсоров, которые как бы покрывают технику, радаром для поиска и отслеживания ракет и сама система с ракетами для перехвата.

Разработка ведется уже 12 лет. Она призвана для защиты бронетехники от противотанковых управляемых ракет и гранатометов.

БТР Eitan — это израильская разработка для замены бронетранспортеров М113. Он должен дать армии более мобильную и защищенную машину. Его максимальная скорость будет достигать 90 км/ч. В The Times of Israel пишут, что БТР соединяет в себе технологии танка "Меркава" и БТРа Nahal.

Примечательно, что один Eitan состоит из около 1 млн деталей, включая 20 тонн стали, 30 км проводов, 6 км кабелей для силовой установки и связи, а также около 70 литров краски.

Напомним, США и Израиль объединяют усилия в разработке лазерного оружия мощностью в 100 киловатт. Iron Beam будет первым работоспособным лазерным оружии на вооружении Израиля.

Также сообщалось, что армия США получила на вооружение "фейковую" российскую бронетехнику. Имитировали броневики ГАЗ "Тигр", САУ и БТР-87.