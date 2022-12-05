США и Израиль объединяют усилия в разработке лазерного оружия на 100 кВт
Мощности устройства Iron Beam хватит, чтобы защищать объекты от атак. Разработка станет первым лазерным оружием, которое будет состоять на вооружении Израиля.
Американский оборонный гигант Lockheed Martin и израильско-американская компания Rafael начали совместно работать над лазерным вооружением. Об этом сообщает Army Recognition.
Две компании подписали соглашение о совместной работе, которое включает в себя разработку, тестирование и производство лазерного оружия на территории США и Израиля. Работы будут основываться на разработках Управления оборонных исследований и разработок Минобороны США в рамках программы IRON BEAM. Будет разработано два варианта системы — для американского рынка и для всех других.
В 2021 году проект IRON BEAM доказал жизнеспособность лазерного оружия мощностью в 100 кВт. Устройство должно стать первым в своем роде оружием ПВО против ракет, минометов и БПЛА.
"Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали самые передовые, эффективные и лучшие в своем классе системы. Это соглашение расширит и диверсифицирует возможности, которые мы можем предложить различным клиентам", — заявил гендиректор и президент Rafael генерал в отставке Йоав Хар-Эвен.
Планируется внедрение установки IRON BEAM в многослойную израильскую систему ПВО. Для защит критически важной инфраструктуры, стратегических объектов и маневренных сил.
В Lockheed Martin также рассматривают проект как технологический прорыв, который сможет расширить роль в "команде безопасности" для Израиля.
"Lockheed Martin вступает в новую зону операций в Израиле. Являясь лидером в области технологий, наши воздушные платформы, такие как F-35, F-16, C-130 и другие, работают в Израиле в течение многих лет, и, включая CH-53K, они будут продолжаться в будущем. Теперь мы вступаем в эпоху лазерного оружия и с нетерпением ждем возможности вывести оперативные, надежные и высокоэффективные системы с товарищами по команде, такими как Rafael", — заявил Джошуа Шани, исполнительный директор Lockeed Martin.
Напомним, на немецком фрегате Sachsen испытали лазерное оружие. Испытание доказало работоспособность решения.
Ранее армия США получила 300-киловатную установку лазерного оружия для защиты от воздушных объектов.