США и Израиль объединяют усилия в разработке лазерного оружия на 100 кВт

Мощности устройства Iron Beam хватит, чтобы защищать объекты от атак. Разработка станет первым лазерным оружием, которое будет состоять на вооружении Израиля.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin и израильско-американская компания Rafael начали совместно работать над лазерным вооружением. Об этом сообщает Army Recognition.

Две компании подписали соглашение о совместной работе, которое включает в себя разработку, тестирование и производство лазерного оружия на территории США и Израиля. Работы будут основываться на разработках Управления оборонных исследований и разработок Минобороны США в рамках программы IRON BEAM. Будет разработано два варианта системы — для американского рынка и для всех других.

В 2021 году проект IRON BEAM доказал жизнеспособность лазерного оружия мощностью в 100 кВт. Устройство должно стать первым в своем роде оружием ПВО против ракет, минометов и БПЛА.

"Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты получали самые передовые, эффективные и лучшие в своем классе системы. Это соглашение расширит и диверсифицирует возможности, которые мы можем предложить различным клиентам", — заявил гендиректор и президент Rafael генерал в отставке Йоав Хар-Эвен.

Планируется внедрение установки IRON BEAM в многослойную израильскую систему ПВО. Для защит критически важной инфраструктуры, стратегических объектов и маневренных сил.

В Lockheed Martin также рассматривают проект как технологический прорыв, который сможет расширить роль в "команде безопасности" для Израиля.

"Lockheed Martin вступает в новую зону операций в Израиле. Являясь лидером в области технологий, наши воздушные платформы, такие как F-35, F-16, C-130 и другие, работают в Израиле в течение многих лет, и, включая CH-53K, они будут продолжаться в будущем. Теперь мы вступаем в эпоху лазерного оружия и с нетерпением ждем возможности вывести оперативные, надежные и высокоэффективные системы с товарищами по команде, такими как Rafael", — заявил Джошуа Шани, исполнительный директор Lockeed Martin.

Напомним, на немецком фрегате Sachsen испытали лазерное оружие. Испытание доказало работоспособность решения.

Ранее армия США получила 300-киловатную установку лазерного оружия для защиты от воздушных объектов.