США та Ізраїль об'єднують зусилля у розробці лазерної зброї на 100 кВт
Потужності пристрою Iron Beam вистачить, щоб захищати об'єкти від атак. Розробка стане першою лазерною зброєю, яка перебуватиме на озброєнні Ізраїлю.
Американський оборонний гігант Lockheed Martin та ізраїльсько-американська компанія Rafael почали спільно працювати над лазерним озброєнням. Про це повідомляє Army Recognition.
Дві компанії підписали угоду про спільну роботу, яка враховує розробку, тестування і виробництво лазерної зброї на території США та Ізраїлю. Роботи ґрунтуватимуться на розробках Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони США у межах програми IRON BEAM. Буде розроблено два варіанти системи — для американського ринку та для всіх інших.
У 2021 році проєкт IRON BEAM довів життєздатність лазерної зброї потужністю 100 кВт. Пристрій має стати першою у своєму роді зброєю ППО проти ракет, мінометів і БПЛА.
"Ми працюємо над тим, щоб наші клієнти отримували найпередовіші, найефективніші та найкращі у своєму класі системи. Ця угода розширить і диверсифікує можливості, які ми можемо запропонувати різним клієнтам", — заявив гендиректор і президент Rafael генерал у відставці Йоав Хар-Евен.
Планується впровадження установки IRON BEAM у багатошарову ізраїльську систему ППО. Для захисту критично важливої інфраструктури, стратегічних об'єктів і маневрених сил.
У Lockheed Martin також розглядають проєкт як технологічний прорив, який зможе розширити роль у команді безпеки для Ізраїлю.
"Lockheed Martin вступає в нову зону операцій в Ізраїлі. Як лідер у галузі технологій, наші повітряні платформи, такі як F-35, F-16, C-130 та інші, працюють в Ізраїлі протягом багатьох років, і, враховуючи CH- 53K, вони будуть продовжуватися в майбутньому. Тепер ми вступаємо в епоху лазерної зброї і з нетерпінням чекаємо на можливість вивести оперативні, надійні та високоефективні системи з товаришами по команді, такими як Rafael", — заявив Джошуа Шані, виконавчий директор Lockeed Martin.
Нагадаємо, на німецькому фрегаті Sachsen випробували лазерну зброю. Випробування довело працездатність рішення.
Раніше армія США отримала 300-кіловатне встановлення лазерної зброї для захисту від повітряних об'єктів.