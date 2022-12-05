США та Ізраїль об'єднують зусилля у розробці лазерної зброї на 100 кВт

Потужності пристрою Iron Beam вистачить, щоб захищати об'єкти від атак. Розробка стане першою лазерною зброєю, яка перебуватиме на озброєнні Ізраїлю.

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin та ізраїльсько-американська компанія Rafael почали спільно працювати над лазерним озброєнням. Про це повідомляє Army Recognition.

Дві компанії підписали угоду про спільну роботу, яка враховує розробку, тестування і виробництво лазерної зброї на території США та Ізраїлю. Роботи ґрунтуватимуться на розробках Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони США у межах програми IRON BEAM. Буде розроблено два варіанти системи — для американського ринку та для всіх інших.

У 2021 році проєкт IRON BEAM довів життєздатність лазерної зброї потужністю 100 кВт. Пристрій має стати першою у своєму роді зброєю ППО проти ракет, мінометів і БПЛА.

"Ми працюємо над тим, щоб наші клієнти отримували найпередовіші, найефективніші та найкращі у своєму класі системи. Ця угода розширить і диверсифікує можливості, які ми можемо запропонувати різним клієнтам", — заявив гендиректор і президент Rafael генерал у відставці Йоав Хар-Евен.

Планується впровадження установки IRON BEAM у багатошарову ізраїльську систему ППО. Для захисту критично важливої інфраструктури, стратегічних об'єктів і маневрених сил.

У Lockheed Martin також розглядають проєкт як технологічний прорив, який зможе розширити роль у команді безпеки для Ізраїлю.

"Lockheed Martin вступає в нову зону операцій в Ізраїлі. Як лідер у галузі технологій, наші повітряні платформи, такі як F-35, F-16, C-130 та інші, працюють в Ізраїлі протягом багатьох років, і, враховуючи CH- 53K, вони будуть продовжуватися в майбутньому. Тепер ми вступаємо в епоху лазерної зброї і з нетерпінням чекаємо на можливість вивести оперативні, надійні та високоефективні системи з товаришами по команді, такими як Rafael", — заявив Джошуа Шані, виконавчий директор Lockeed Martin.

Нагадаємо, на німецькому фрегаті Sachsen випробували лазерну зброю. Випробування довело працездатність рішення.

Раніше армія США отримала 300-кіловатне встановлення лазерної зброї для захисту від повітряних об'єктів.