Гроза безпілотників. На німецькому фрегаті Sachsen випробували лазерну зброю (фото)

Випробування показало можливість збивати об'єкти з корабля. Надалі випробування проведуть на землі й у повітрі. Розробка може стати основою німецького лазерного арсеналу.

Related video

Німецькі військово-морські сили протестували демонстратор лазерної зброї для знищення безпілотників. Про це повідомляє пресслужба BAAINBw (Федеральне управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки).

Випробування лазерної зброї відбувалося на фрегаті FGS Sachsen F219. Корабель виходив у район полігону Путлос у Балтійському морі. Метою ударів були безпілотники на малій і граничній малій висоті.

Усі дії проходили під керівництвом BAAINBw разом із Defence Technical. Для тестування лазерної зброї її встановили ще в червні 2022 року на фрегат Sachsen. Випробування проходитимуть за низкою програм, розроблених управлінням.

[ + – ] Складається лазер із 12 волоконних лазерних модулів із потужністю 2 кВт кожен

Лазерну установку тестуватимуть на воді, у повітрі та на землі. Це має бути основою для можливої розробки оперативної системи лазерної зброї у ВМС Німеччини. Тестуватимуть демонстратор до середини 2023 року.

Випробування перевіряли роботу всіх датчиків і радара для виявлення цілей. Також провели перевірку взаємодії між усіма компонентами та процедурами від виявлення мети до її знищення. Загалом результат випробувань показав, що лазер може уражати повітряні об'єкти.

[ + – ] Так виглядає інтерес оператора лазерної зброї

Складається лазер із 12 волоконних лазерних модулів із потужністю 2 кВт кожен. Об'єднання малих лазерних променів в один відбувається за допомогою деелектричної решітки — це дозволяє об'єднувати всі промені в один потужний промінь.

Нагадаємо, у вересні армія США отримала 300-кіловатну установку лазерної зброї для знищення наземних і повітряних цілей.

На початку року повідомлялося, що Ізраїль розпочав розробку лазерної протиракетної системи, що позбавить ворога головного козиря — ракетного обстрілу ізраїльської території.