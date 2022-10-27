Гроза безпілотників. На німецькому фрегаті Sachsen випробували лазерну зброю (фото)
Випробування показало можливість збивати об'єкти з корабля. Надалі випробування проведуть на землі й у повітрі. Розробка може стати основою німецького лазерного арсеналу.
Німецькі військово-морські сили протестували демонстратор лазерної зброї для знищення безпілотників. Про це повідомляє пресслужба BAAINBw (Федеральне управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки).
Випробування лазерної зброї відбувалося на фрегаті FGS Sachsen F219. Корабель виходив у район полігону Путлос у Балтійському морі. Метою ударів були безпілотники на малій і граничній малій висоті.
Усі дії проходили під керівництвом BAAINBw разом із Defence Technical. Для тестування лазерної зброї її встановили ще в червні 2022 року на фрегат Sachsen. Випробування проходитимуть за низкою програм, розроблених управлінням.
Лазерну установку тестуватимуть на воді, у повітрі та на землі. Це має бути основою для можливої розробки оперативної системи лазерної зброї у ВМС Німеччини. Тестуватимуть демонстратор до середини 2023 року.
Випробування перевіряли роботу всіх датчиків і радара для виявлення цілей. Також провели перевірку взаємодії між усіма компонентами та процедурами від виявлення мети до її знищення. Загалом результат випробувань показав, що лазер може уражати повітряні об'єкти.
Складається лазер із 12 волоконних лазерних модулів із потужністю 2 кВт кожен. Об'єднання малих лазерних променів в один відбувається за допомогою деелектричної решітки — це дозволяє об'єднувати всі промені в один потужний промінь.
Нагадаємо, у вересні армія США отримала 300-кіловатну установку лазерної зброї для знищення наземних і повітряних цілей.
На початку року повідомлялося, що Ізраїль розпочав розробку лазерної протиракетної системи, що позбавить ворога головного козиря — ракетного обстрілу ізраїльської території.