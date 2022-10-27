Гроза беспилотников. На немецком фрегате Sachsen испытали лазерное оружие (фото)

Испытание показали возможность сбивать объекты с корабля. В дальнейшем испытания проведут на земле и в воздухе. Разработка может стать основой для немецкого лазерного арсенала.

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Немецкие военно-морские силы протестировали демонстратор лазерного оружия для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба BAAINBw (Федеральное управление Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержки).

Испытание лазерного оружия проходило на фрегате FGS Sachsen F219. Корабль выходил в район полигона Путлос в Балтийском море. Целью ударов были беспилотники на малой и граничной малой высоте.

Все действия проходили под руководствм BAAINBw вместе с Defence Technical. Для тестирования лазерного оружия его установили еще в июне 2022 года на фрегат Sachsen. Испытания будут проходить по ряду програм, разработанных управлением.

[ + – ] Состоит лазер изз 12 волоконных лазерных модулей с мощностью в 2 кВт каждый

Лазерную установку будут тестировать на воде, в воздухе и на земле. Это должно быть основой для возможной разработки оперативной системы лазерного оружия в ВМС Германии. Тестировать демонстратор будут до середины 2023 года.

Испытания проверяли работу всех датчиков и радара для обнаружения целей. Также провели проверку взаимодействия между всем компонентами и процедурами от обнаружения цели до ее уничтожения. В целом результат испытаний показал, что лазер действительно может поражать воздушные объекты.

[ + – ] Так выглядит интерес оператора лазерного оружия

Состоит лазер изз 12 волоконных лазерных модулей с мощностью в 2 кВт каждый. Объединение малых лазерных лучей в один происходит при помощи деэлектрической решетки — это позволяет объединять все лучи в один мощный луч.

Напомним, в сентябре армия США получила 300-киловаттную установку лазерного оружия для уничтожения наземных и воздушных целей.

В начале года сообщалось, что Израиль начал разработку лазерной противоракетной системы, что лишит врага главного козыря — ракетного обстрела израильской территории.