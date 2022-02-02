Ізраїль розпочав розробку лазерної протиракетної системи

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, установка зможе нівелювати найсильнішу карту супротивника — ракетні обстріли.

В Ізраїлі розпочали розробку лазерної системи для захисту від ракетної атаки. Про це заявив прем’єр-міністр Нафталі Беннет.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

ЦАГАЛ (Сили оборони Ізраїлю) в експериментальному режимі через рік протестують лазерну систему перехоплення, після чого планується поставити її на оперативне чергування.

Установку планують розмістити в південній частині Ізраїлю, де населення неодноразово зазнавало ракетних обстрілів із боку бойовиків ХАМАС та інших угруповань у Секторі Газа. Після цього лазерну систему планують встановлювати й в інших регіонах країни.

"Це ефективно прибере найсильнішу карту, яку противник мав проти нас", — заявив Беннет.

Свою заяву міністр зробив на щорічній конференції Інституту досліджень національної безпеки, ізраїльського аналітичного центру з питань безпеки. Лазерна система доповнить собою багаторівневу систему протиповітряної оборони Ізраїлю.

"Це дозволить нам у середньостроковій і довгостроковій перспективі прикрити Ізраїль стіною з лазерів, які захищають нас від ракет, безпілотників та інших загроз", — підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Ізраїлі вперше успішно перехопили цілі у космосі за допомогою системи "Хец-3". Раніше в мережі з'явилися зображення ізраїльської 155-мм САУ нового покоління Sigma