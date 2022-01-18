Технічна перевага: в Ізраїлі ракети успішно перехопили ціль у космосі

У процесі випробувань система "Хец-3" зафіксувала ціль, передала дані про неї до Центру управління, а потім було випущено дві ракети для її знищення.

Сьогодні, 18 січня, Міністерство оборони Ізраїлю спільно з Армією оборони Ізраїлю та Агентством протиракетної оборони США завершили випробування системи Arrow (ХЕЦ 3), здатні перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери. Про це повідомляє телеканал "Кан-11".

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Випробування проходили на полігоні "Пальмахім". В їх межах радіолокаційна система відслідковувала цілі, передала дані в центр управління стрільбою. Там проаналізували всі дані про ціль і випустили дві ракети, які успішно уразили ціль у космосі.

За даними Міноборони, "Хец-3" є ключовим компонентом у багаторівневій системі оборони разом із "Залізним куполом" і "Прощею Давида". "Хец-3" здатний перехопити залп балістичних ракет у космосі. Це технологічно просунута розробка в ізраїльській системі захисту.

"Крок за кроком, розвиток за розвитком, ми підтримуємо здатність Ізраїлю захищатися від загроз, що розвиваються в регіоні, та надаємо Ізраїлю наступальну свободу дій проти нашого ворога, розуміючи, що найкраща оборона забезпечує найефективніший напад", — заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Азербайджан може купити ізраїльське ПРО Хец-3 через загострення відносин з Іраном. Раніше в мережі з'явилися зображення ізраїльської 155-мм САУ нового покоління Sigma.