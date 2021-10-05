Азербайджан може закупити ізраїльський ПРО Хец-3 на фоні загострення з Іраном (фото)

Як пишуть у ЗМІ, Баку може купити зенітно-ракетний комплекс, здатний збивати балістичні ракети в радіусі 5500 км.

В Азербайджан попрямувала делегація ізраїльських силових структур для підтримки Азербайджану на фоні загострення відносин з Іраном. Ізраїль висловлює підтримку Баку і готовий надати допомогу в разі ворожих дій Тегерана. Про це повідомляє саудівське видання Елаф.

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Як стверджують у виданні, на території Азербайджану на постійній основі перебувають два винищувачі 5 покоління F-35. За необхідності вони готові перекинути в країну додаткову авіацію.

На фоні загострення азербайджансько-іранських відносин з'явилася інформація, що Азербайджан може закупити ізраїльські системи ПРО Arrow-3 (Хец-3). Це зенітно-ракетний комплекс, призначений для перехоплення ракет на висоті до 100 км. При цьому радіус дії ПРО становить до 5500 км для балістичних ракет, а також до 2000 км для заатмосферного перехоплення цілей.

[ + – ] Хец-3 Фото: vpk

Співпраця Ізраїлю з Азербайджаном в оборонній сфері досить тісна. Азербайджан закуповує різну військову техніку. За інформацією видання, ізраїльські спецслужби використовують азербайджанську територію для дій проти Ірану.

Нагадаємо, Іран почав навчання на кордоні з Азербайджаном, до них залучено авіацію, танки і гаубиці. Причина — турецько-азербайджанські маневри на Каспійському морі, а також оподаткування іранських вантажівок на шляху в Нагірному Карабасі. У відповідь на маневри Ірану, Туреччина і Азербайджан проведе навчання "Непорушне братерство".