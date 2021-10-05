Азербайджан может закупить израильское ПРО Хец-3 на фоне обострения с Ираном (фото)

Как пишут в СМИ, Баку может закупить зенитно-ракетный комплекс, способный сбивать баллистические ракеты в радиусе 5500 км.

В Азербайджан направилась делегация израильских силовых структур для поддержки Азербайджана на фоне обострения отношений с Ираном. Израиль выражает поддержку Баку и готов оказать помощь в случае враждебных действий Тегерана. Об этом сообщает саудовское издание Элаф.

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Как утверждают в издании, на территории Азербайджана на постоянной основе находятся два истребителя 5 поколения F-35. При необходимости они готовы перебросить в страну дополнительную авиацию.

На фоне обострения азербайджанско-иранских отношений появилась информация, что Азербайджан может закупить израильские системы ПРО Arrow-3 (Хец-3). Это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет на высоте до 100 км. При этом радиус действия ПРО составляет до 5500 км для баллистических ракет, а также до 2000 км для заатмосферного перехвата целей.

[ + – ] Хец-3 Фото: vpk

Сотрудничество Израиля с Азербайджаном в оборонной сфере достаточно тесное. Азербайджан закупает различную военную технику. По информации издания, израильские спецслужбы используют азербайджанскую территорию для действий против Ирана.

Напомним, Иран начал учения на границе с Азербайджаном, к ним привлечена авиация, танки и гаубицы. Причина — турецко-азербайджанские маневры на Каспийском море, а также налогообложение иранских грузовиков на пути в Нагорном Карабахе. В ответ на маневры Ирана, Турция и Азербайджан проведет учения "Нерушимое братство".