Ответ Ирану. Азербайджан и Турция проведут совместные маневры "Нерушимое братство" (фото)

Учения пройдут в автономном регионе Нахчивен (Нахичевань): он граничит с Ираном, где проходят крупнейшие за последние 20 лет маневры.

В Нахичеванской автономной республике пройдут азербайджанско-турецкие учения "Нерушимое братство-2021". Об этом сообщает Report.

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Как заявляет спикер Минобороны Турции Пынар Кара, цель учений — развитие сотрудничества и координации между войсками Турции и Азербайджана. Маневры будут проводиться с 5 по 8 октября. Нахичеванская автономная республика расположена на границе с Ираном, где сейчас проходят крупнейшие учения за последние 20 лет.

[ + – ] Нахичеванская АР расположена на границе с Ираном на юго-востоке и с Армением на севере Фото: скриншот

В Минобороны Турции также напомнили, что они помогают проводить разминирование территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Отметим, что с 1 октября в Иране стартовали крупнейшие учения с привлечением танков, гаубицы и авиации, таким образом Иран выражает свой протест усилению позиций Израиля в Азербайджане. Основная цель учений, по словам командующего сухопутными войсками бригадного генерала Киомарса Хейдари, "показать сионистам и террористам ИГИЛ, что им нет места в регионе".

Напомним, Иран в конце сентября начал переброску войск к границе с Азербайджану. В Азербайджане их назвали шокирующими, хоть и признали право Ирана проводить учение в любой части государства.