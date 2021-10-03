Відповідь Ірану. Азербайджан і Туреччина проведуть спільні маневри "Непорушне братерство" (фото)

Навчання пройдуть в автономному регіоні Нахічевань (Нахчиван): він межує з Іраном, де проходять найбільші за останні 20 років маневри.

У Нахічеванській автономній республіці пройдуть азербайджансько-турецькі навчання "Непорушне братерство-2021". Про це повідомляє Report.

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Як заявляє спікер Міноборони Туреччини Пинар Кара, мета навчань — розвиток співпраці і координації між військами Туреччини й Азербайджану. Маневри будуть проводитися з 5 по 8 жовтня. Нахічеванська автономна республіка розташована на кордоні з Іраном, де зараз проходять найбільші навчання за останні 20 років.

[ + – ] Нахічеванська АР розташована на кордоні з Іраном на південному сході і з Вірменією на півночі Фото: скриншот

У Міноборони Туреччини також нагадали, що вони допомагають проводити розмінування території Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Відзначимо, що з 1 жовтня в Ірані стартували найбільші навчання із залученням танків, гаубиці і авіації, таким чином Іран висловлює свій протест посиленню позицій Ізраїлю в Азербайджані. Основна мета навчань, за словами командувача сухопутними військами бригадного генерала Кіомарса Хейдар, "показати сіоністам і терористам ІДІЛ, що їм немає місця в регіоні".

Нагадаємо, Іран в кінці вересня почав перекидання військ до кордону з Азербайджану. В Азербайджані їх назвали приголомшливими, хоч і визнали право Ірану проводити вчення в будь-якій частині держави.