Танки, гаубиці та вертольоти: в Ірані стартували найбільші навчання на кордоні з Азербайджаном (фото)

За ходом навчань стежать турецькі БПЛА, а іранський командувач сухопутних військ заявив, що мета навчань — боротьба з ІДІЛ і сіоністами.

Сухопутні війська іранської армії почали найбільші за останні 20 років навчання на кордоні з Азербайджаном. Про це повідомляє France 24.

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До навчань залучили танки, гаубиці, вертольоти й іншу наземну та повітряну техніку. В Ірані заявляють, що проводити маневри — це питання їхнього суверенітету. Вони не спрямовані проти Азербайджану. Відносини з Азербайджаном в іранському МЗС називають важливими для обох країн, але в той же час вони наполягають на праві проводити навчання.

Фото: скриншот

Під час першого етапу маневрів, як відзначають у виданні Iran Front Page, сьогодні вранці підрозділ БПЛА провів загальну розвідку зони навчань, і після відправки знімків на командний пункт 25-а бригада швидкого реагування на вертольотах перекинула свої сили в цей район і провела операцію. Пізніше провели стрільби артилерійські частини.

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Основна мета навчань, за словами командувача сухопутних військ бригадного генерала Кіомарса Хейдарі, показати сіоністам і терористам ІДіЛ, що їм немає місця в регіоні.

"Вони (терористи ІДІЛ) і сіоністи повинні знати, що їм немає місця в регіоні і що збройні сили Ісламської Республіки Іран виявляють до них особливу пильність і протистоятимуть їм, де б вони їх не побачили", — заявив генерал.

За проведенням навчань спостерігає не тільки Азербайджан, а й Туреччина, безпілотники якої були помічені на сервісі FliyRadar 24.

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Через що загострилися відносини між Азербайджаном і Іраном

Азербайджан довгий час тісно співпрацює з Ізраїлем, проти якого виступає Пакистан. Саме тісні контакти з Ізраїлем і стали однією з причин загострення на кордоні з Азербайджаном. У Тегерані вважають, що Ізраїль несе загрозу в регіоні.

Сприяло загостренню ситуації між Іраном і Азербайджаном і оподаткування іранських вантажівок на шляху, що проходить у районі Нагірного Карабаху. Після торішньої війни азербайджанські військові встановили там КПП. Також іранська сторона засудила азербайджано-турецькі навчання в Каспійському морі, які відбувалися з 12 вересня.

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Нагадаємо, за інформацією NYT, ізраїльські силовики вбили іранського фізика-ядерника зброєю зі штучним інтелектом. Фахівця вбили ще в листопаді 2020 року пострілами з кулемета.