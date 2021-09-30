Напруженість зростає. Для чого Іран стягує війська до кордону Азербайджану (фото, відео)

Іранська сторона перекидає озброєння для найбільших за останні 20 років навчань для "захисту регіональної безпеки в регіоні". Азербайджанський президент називає такі дії шоковими.

Іранські Збройні сили стягують свої війська до кордонів Азербайджану після зміни митної політики в країні. Про це повідомляє The Jerusalim Post.

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З чого почалося загострення

Як пишуть у виданні, Іран почав стягувати свої війська після того, як Азербайджан у серпні почав штрафувати і заарештовувати іранські вантажівки. Вантажні автомобілі рухалися маршрутом із Капана в Горіс (Вірменія). Після війни в Нагірному Карабасі, шосе між містами частково почало контролюватися Азербайджаном. Їхні військові встановили на трасі КПП і почали оподатковувати всі вантажівки. Були випадки арешту іранських водіїв.

Азербайджан та Іран мають 700 км спільного кордону.

[ + – ] Колона іранських ЗС на кордоні з Азербайджаном

У середині вересня армії Туреччини й Азербайджану провели спільні навчання в Каспійському морі. Це також вплинуло на напруженість у відносинах двох країн. В Ірані назвали такі дії незаконними.

"Згідно з Конвенцією про правовий статус Каспійського моря, за винятком п'яти прибережних держав, відповідно до заборони, жодна іноземна держава не повинна мати тут збройні сили. Присутність турецьких ЗС незаконна. Ми розслідуємо це питання через Міністерство закордонних справ", — заявили в Ірані.

[ + – ] Азербайджанські та турецькі військові

Навчання, які проходили 12 вересня в Каспійському морі, Азербайджан не вважає незаконними. Вони відповідають оборонній стратегії Баку.

"Оскільки навчання проводилися на азербайджанських судах і в територіальних водах Азербайджану, ми не порушили жодних положень Конвенції. Загалом, щодо військових питань правового статусу Каспійського моря домовленості не досягнуто... Коли питання буде остаточно визначене, ці деталі будуть врегульовані", — заявив колишній глава МЗС Азербайджану Тофік Зульфугаров.

Позиція Азербайджану

В Азербайджані заявляють, що оподаткування поширюється на всі іноземні транспортні засоби, а не тільки на іранські. Вони повинні оплачувати дорожні й транзитні збори. Президент Азербайджану Алієв заявив, що він шокований рішенням Ірану проводити навчання на кордоні з його країною — це перший подібний випадок за останні 30 років. При цьому азербайджанський президент визнав, що кожна країна має право проводити військові навчання на своїй території.

Позиція Ірану

Речник МЗС Ірану Саїд Хатізаде заявив, що висловлювання Алієва про навчання стали несподіванкою для нього. Майбутні військові навчання націлені на "захист регіональної безпеки". Також іранське МЗС заявило про нетерпимість до Ізраїлю, який є союзником Азербайджану. Старт навчань запланований на 1 жовтня. Вони стануть найбільшими за останні 20 років. За пересуванням іранських військ азербайджанські військові спостерігають за допомогою турецьких Bayraktar TB2.

На зустрічі з главою МЗС Азербайджану Джейхун Байрамовим, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян підкреслив важливість хороших відносин між двома країнами, але додав, що "деякі треті сторони не повинні допускатися, щоб впливати на наші взаємини". Найімовірніше, йдеться про Ізраїль. В Ірані побоюються його впливу на ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, за інформацією NYT, ізраїльські силовики вбили іранського фізика-ядерника зброєю зі штучним інтелектом. Фахівця вбили ще в листопаді 2020 року пострілами з кулемета. Дозвіл на стрілянину дав оператор через супутник, а керував кулеметом ШІ.