Напряженность растет. Для чего Иран стягивает войска к границе Азербайджана (фото, видео)

Иранская сторона перебрасывает вооружение для крупнейших за последние 20 лет учений для "защиты региональной безопасности в регионе". Азербайджанский президент называет такие действия шокирующими.

Иранские Вооруженные силы стягивают свои войска к границам Азербайджана после изменения таможенной политики в стране. Об этом сообщает The Jerusalim Post.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

С чего началось обострение

Как пишут в издании, Иран начал стягивать свои войска после того, как Азербайджан в августе начал штрафовать и арестовывать иранские грузовики. Грузовые автомобили двигались маршрутом из Капана в Горис (Армения). После войны в Нагорном Карабахе, шоссе между городами частично стало контролироваться Азербайджаном. Их военные установили на трассе КПП и начали облагать все грузовики налогами. Были случаи ареста иранских водителей.

Азербайджан и Иран имеют 700 км общей границы.

[ + – ] Колонна иранских ВС на границе с Азербайджаном

В середине сентября армии Турции и Азербайджана провели совместные учения в Каспийском море. Это также повлияло на напряженность в отношениях двух стран. В Иране назвали такие действия нелегальными.

"Согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, за исключением пяти прибрежных государств, в соответствии с запретом, ни одно иностранное государство не должно иметь здесь вооруженные силы. Присутствие турецких ВС незаконно. Мы расследуем этот вопрос через Министерство иностранных дел", — заявили в Иране.

[ + – ] Азербайджанские и турецкие военные

Учения, которые проходили 12 сентября в Каспийском море, Азербайджан не считает незаконными. Они соответствуют оборонной стратегии Баку.

"Поскольку учения проводились на азербайджанских судах и в территориальных водах Азербайджана, мы не нарушили никаких положений Конвенции. В общем, по военным вопросам правового статуса Каспийского моря договоренности не достигнуто… Когда вопрос будет окончательно определен, эти детали будут урегулированы", — заявил бывший глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Позиция Азербайджана

В Азербайджане заявляют, что налогообложение распространяется на все иностранные транспортные средства, а не только на иранские. Они должны оплачивать дорожные и транзитные сборы. Президент Азербайджана Алиев заявил, что он шокирован решением Ирана проводить учения на границе с его страной — это первый подобный случай за последние 30 лет. При этом азербайджанский президент признал, что каждая страна вправе проводить военные учения на своей территории.

Позиция Ирана

Спикер МИД Ирана Саид Хатизаде заявил, что высказывания Алиева об учениях стали неожиданностью для него. Предстоящие военные учения нацелены на "защиту региональной безопасности". Также иранский МИД заявил о нетерпимости к Израилю, который является союзником Азербайджана. Старт учений запланирован на 1 октября. Они станут крупнейшими за последние 20 лет. За передвижением иранских войск азербайджанские военные наблюдают при помощи турецких Bayraktar TB2.

На встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул важность хороших отношений между двумя странами, но добавил, что "некоторые третьи стороны не должны допускаться, чтобы влиять на наши взаимоотношения". Вероятнее всего, речь идет об Израиле. В Иране опасаются его влияния на ситуацию в регионе.

Напомним, по информации NYT, израильские силовики убили иранского физика-ядерщика оружием с искусственным интеллектом. Специалиста убили еще в ноябре 2020 года выстрелами из пулемета. Разрешение на стрельбу дал оператор через спутник, а управлял пулеметом ИИ.