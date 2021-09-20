Убийством иранского физика-ядерщика управлял искусственный интеллект, – NYT

Управление огнем пулемета было настолько точным, что не пострадала жена ученого, находившаяся рядом с ним.

Ведущий научный специалист ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит в ноябре 2020 года выстрелами из пулемета. Огнем на месте управлял искусственный интеллект, а команду на открытие огня дал человек-оператор через спутник. Об этом написала газета The New York Times. Ее журналисты провели интервью с американскими, израильскими и иранскими официальными лицами. Среди них были и два сотрудника разведки, знакомые с подробности планирования и проведения операции. В статье также использованы заявления семьи Фахризаде иранским СМИ.

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Как происходило убийство

В день убийства, 27 ноября, Фахризаде как обычно проснулся за час до рассвета, чтобы помолиться и почитать исламскую литературу перед началом своего дня.

Он и его жена собирались покинуть свой загородный дом на Каспийском море и поехать в другой свой дом, расположенный в Абсарде, маленьком городке к востоку от Тегерана, где они планировали провести выходные.

Спецслужба Ирана предупредила ученого о возможном заговоре с целью убийства, но он отмахнулся от нее.

Убежденный, что Фахризаде возглавляет работу Ирана по созданию ядерной бомбы, Израиль к тому времени хотел убить его как минимум 14 лет. Угроз и раскрытых заговоров было так много, что ученый уже не обращал на них особого внимания.

Несмотря на свое особое положение в военном истеблишменте Ирана, Фахризаде хотел жить нормальной жизнью.

Игнорируя советы службы безопасности, он часто ездил на собственной машине в Абсард, а не на бронированном автомобиле. Это было серьезное нарушение протокола безопасности, но он настаивал.

Вот и на этот раз вскоре после полудня он сел за руль черного седана Nissan Teana, его жена села на пассажирское сиденье рядом с ним, и отправился в путь. Перед ними ехала машина с охраной, а сзади – еще две.

Накануне иранские агенты, работающие на израильскую разведку "Моссад", припарковали синий пикап Nissan Zamyad на обочине дороги, соединяющей Абсард с главной автомагистралью. Под брезентом и строительными материалами в его кузове были спрятаны пулемет калибра 7,62 мм и система управления его огнем.

Еще один автомобиль поставили на перекрестке с главной дорогой, где машины, направлявшиеся в Абсард, должны были сделать разворот. Чтобы автомобиль не вызывал подозрений, на нем имитировали замену колеса. На самом деле там стояла камера, которая позволила бы оператору определить, что за рулем своей машины находится именно Фахризаде.

В 15:30 кортеж прибыл на разворот на Фирузкух-роуд. Автомобиль Фахризаде почти остановился, и его опознали операторы, которые также могли видеть сидящую рядом с ним жену.

Головной автомобиль помчался к дому, чтобы осмотреть его до прибытия Фахризаде. В результате машина ученого стала полностью незащищенной. Она притормозила из-за лежачих полицейских прямо перед припаркованным пикапом. Пулемет сделал первую очередь по ее капоту, машина свернула и остановилась.

Пулемет сделал вторую очередь в лобовое стекло. Одна из пуль попала Фахризаде в плечо. Он вышел из машины и присел за открытой входной дверью.

Третья очередь попала в самого ученого, пули поразили его позвоночник. Он рухнул на дороге.

Жена подбежала к мужу. "Они хотят убить меня, и ты должна уйти", – сказал он ей. Но жена села на землю и положила его голову себе на колени. Пулемет больше не стрелял. Фахризаде вскоре умер от полученных тяжелых ранений.

Что предшествовало покушению

Подготовка к убийству Фахризаде началась после серии встреч в конце 2019 – начале 2020 года израильских официальных лиц во главе с директором "Моссада" Йоси Коэном с высокопоставленными американскими чиновниками, включая бывшего президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джина Хаспел.

Израиль приостановил кампанию диверсий и убийств в 2012 году, когда США начали переговоры с Ираном, ведущие к ядерному соглашению 2015 года. Когда Трамп аннулировал это соглашение, израильтяне хотели возобновить кампанию.

Операция была осложнена тем, что после убийства американцами генерал-майора Касема Сулеймани в Иране серьезно усилили охрану лиц, которые могли стать следующей мишенью для атаки.

Так, охраной Фахризаде занимался элитному отряд "Ансар" Стражей исламской революции, хорошо вооруженный и обученный. Они сопровождали передвижения ученого, меняя маршруты и время. В распоряжении Фахризаде было четыре или пять машин.

Из-за таких мер безопасности убийство не мог совершить мотоциклист, подъехавший к машине – этот метод "Моссад" использовал в Иране ранее несколько раз.

Особенности покушения на Фахризаде

У "Моссада" есть давнее правило, что если нет спасения агентов, то нет операции. Поэтому нужно было продумать меры для вывода оперативников с места покушения.

Нужно было доставить в Иран орудие убийства. Дистанционно управляемый пулемет вместе с дополнительными системами весит около 1 тонны. Их разобрали на части и доставляли в Иран по различным каналам, чтобы не вызывать подозрения.

Чтобы замести следы, пикап был нагружен взрывчаткой, которая сработала после покушения.

Оператор, следящий за ситуацией через камеры и спутник, находился на расстоянии около 1500 км. В результате общая задержка времени достигала 1,5 с, это нужно было учитывать при стрельбе. Поэтому в систему управления огнем был включен искусственный интеллект, который этим и занимался. Он также корректировал огонь после каждой из очереди, так как пулемет смещался после выстрелов.

Напомним, в сентябре этого года СМИ сообщили, что Иран приблизительно через месяц получит достаточное количество ресурсов, чтобы изготовить одну ядерную боеголовку.