Убивством іранського фізика-ядерника керував штучний інтелект, — NYT

Управління вогнем кулемета було настільки точним, що не постраждала дружина вченого, яка знаходилася поруч із ним.

Провідний науковий фахівець ядерної програми Ірану Мохсен Фахрізаде був убитий в листопаді 2020 року пострілами з кулемета. Вогнем на місці керував штучний інтелект, а команду на відкриття вогню дала людина-оператор через супутник. Про це написала газета The New York Times. Її журналісти провели інтерв'ю з американськими, ізраїльськими й іранськими офіційними особами. Серед них були й два співробітники розвідки, знайомі з подробицями планування і проведення операції. У статті також використані заяви сім'ї Фахрізаде іранським ЗМІ.

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Як відбувалося вбивство

У день вбивства, 27 листопада, Фахрізаде як зазвичай прокинувся за годину до світанку, щоб помолитися і почитати ісламську літературу перед початком свого дня.

Він і його дружина збиралися покинути свій заміський будинок на Каспійському морі та поїхати в інший свій будинок, розташований в Абсарді, маленькому містечку на схід від Тегерана, де вони планували провести вихідні.

Спецслужба Ірану попередила вченого про можливу змову з метою вбивства, але він відмахнувся від неї.

Переконаний, що Фахрізаде очолює роботу Ірану зі створення ядерної бомби, Ізраїль на той час хотів убити його як мінімум 14 років. Загроз і розкритих змов було так багато, що вчений вже не звертав на них особливої уваги.

Незважаючи на своє особливе становище у військовому істеблішменті Ірану, Фахрізаде хотів жити нормальним життям.

Ігноруючи поради служби безпеки, він часто їздив на власній машині в Абсард, а не на броньованому автомобілі. Це було серйозне порушення протоколу безпеки, але він наполягав.

Ось і цього разу незабаром після полудня він сів за кермо чорного седана Nissan Teana, його дружина сіла на пасажирське сидіння поруч із ним, і відправився в шлях. Перед ними їхала машина з охороною, а ззаду — ще дві.

Напередодні іранські агенти, які працюють на ізраїльську розвідку "Моссад", припаркували синій пікап Nissan Zamyad на узбіччі дороги, що з'єднує Абсард із головною автомагістраллю. Під брезентом і будівельними матеріалами в його кузові були заховані кулемет калібру 7,62 мм і система управління його вогнем.

Ще один автомобіль поставили на перехресті з головною дорогою, де машини, що прямували в Абсард, повинні були зробити розворот. Щоб автомобіль не викликав підозр, на ньому імітували заміну колеса. Насправді там стояла камера, яка дозволила б оператору визначити, що за кермом своєї машини знаходиться саме Фахрізаде.

О 15:30 кортеж прибув на розворот на Фірузкух-роуд. Автомобіль Фахрізаде майже зупинився, і його впізнали оператори, які також могли бачити дружину, яка сидить поруч із ним.

Головний автомобіль помчав до будинку, щоб оглянути його до прибуття Фахрізаде. Унаслідок машина вченого стала повністю незахищеною. Вона пригальмувала через лежачих поліцейських прямо перед припаркованим пікапом. Кулемет зробив першу чергу по її капоту, машина звернула і зупинилася.

Кулемет зробив другу чергу в лобове скло. Одна з куль потрапила Фахрізаде в плече. Він вийшов із машини і присів за відкритими вхідними дверима.

Третя черга потрапила у вченого, кулі вразили його хребет. Він упав на дорозі.

Дружина підбігла до чоловіка. "Вони хочуть убити мене, і ти повинна піти", — сказав він їй. Але дружина сіла на землю і поклала його голову собі на коліна. Кулемет більше не стріляв. Фахрізаде незабаром помер від отриманих важких поранень.

Що передувало замаху

Підготовка до вбивства Фахрізаде почалася після серії зустрічей наприкінці 2019 — початку 2020 року ізраїльських офіційних осіб на чолі з директором "Моссада" Йосі Коеном із високопоставленими американськими чиновниками, враховуючи колишнього президента Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео і директора ЦРУ Джина Гаспела.

Ізраїль призупинив кампанію диверсій і вбивств у 2012 році, коли США почали переговори з Іраном, що ведуть до ядерного угодою 2015 року. Коли Трамп анулював цю угоду, ізраїльтяни хотіли відновити кампанію.

Операція була ускладнена тим, що після вбивства американцями генерал-майора Касема Сулеймані в Ірані серйозно посилили охорону осіб, які могли стати наступною мішенню для атаки.

Так, охороною Фахрізаде займався елітного загону "Ансар" Вартових ісламської революції, добре озброєний і навчений. Вони супроводжували пересування вченого, змінюючи маршрути і час. У розпорядженні Фахрізаде було чотири або п'ять машин.

Через такі заходи безпеки вбивство не міг скоїти мотоцикліст, який під'їхав до машини — цей метод "Моссад" використовував в Ірані раніше кілька разів.

Особливості замаху на Фахрізаде

У "Моссада" є давнє правило, що якщо немає порятунку агентів, то немає операції. Тому потрібно було продумати заходи для виведення оперативників із місця замаху.

Потрібно було доставити в Іран знаряддя вбивства. Дистанційно керований кулемет разом із додатковими системами важить майже 1 тонну. Їх розібрали на частини і доставляли в Іран різними каналами, щоб не викликати підозри.

Щоб замести сліди, пікап був навантажений вибухівкою, яка спрацювала після замаху.

Оператор, який стежить за ситуацією через камери і супутник, знаходився на відстані приблизно 1 500 км. Унаслідок загальна затримка часу сягала 1,5 с, це потрібно було враховувати при стрільбі. Тому до системи управління вогнем був залучений штучний інтелект, який цим і займався. Він також коригував вогонь після кожної з черги, оскільки кулемет зміщувався після пострілів.

Нагадаємо, у вересні цього року ЗМІ повідомили, що Іран приблизно через місяць отримає достатню кількість ресурсів, щоб виготовити одну ядерну боєголовку.