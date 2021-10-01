Танки, гаубицы и вертолеты: в Иране стартовали крупнейшие учения на границе с Азербайджаном (фото)

За ходом учений следят турецкие БПЛА, а иранский командующий сухопутных войск заявил, что цель учений — борьба с ИГИЛ и сионистами.

Сухопутные войска иранской армии начали крупнейшие за последние 20 лет учения на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает France 24.

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К учениям привлекли танки, гаубицы, вертолеты и другую наземную и воздушную технику. В Иране заявляют, что проводить маневры — это вопрос их суверенитета. Они не направлены против Азербайджана. Отношения с Азербайджаном в иранском МИД называют важными для обеих стран, но в то же время они настаивают на праве проводить учения.

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Во время первого этапа маневров, как отмечают в издании Iran Front Page, сегодня утром подразделение БПЛА провело общую разведку зоны учений, и после отправки снимков на командный пункт 25-я бригада быстрого реагирования на вертолетах перебросила свои силы в этот район и провела операцию. Позднее провели стрельбы артиллерийские части.

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Основная цель учений, по словам командующего сухопутными войсками бригадного генерала Киомарса Хейдари, показать сионистам и террористам ИГИЛ, что им нет места в регионе.

"Они (террористы ИГИЛ) и сионисты должны знать, что им нет места в регионе и что вооруженные силы Исламской Республики Иран проявляют к ним особую бдительность и будут противостоять им, где бы они их ни увидели", — заявил генерал.

За проведением учений наблюдает не только Азербайджан, но и Турция, беспилотники который были замечены на сервисе FliyRadar 24.

[ + – ] Турецкие БПЛА у границы с Ираном Фото: скриншот

Из-за чего обострились отношения между Азербайджаном и Ираном

Азербайджан долгое время тесно сотрудничает с Израилем, против которого выступает Пакистан. Именно тесные контакты с Израилем и стали одной из причин обострения на границе с Азербайджаном. В Тегеране считают, что Израиль несет угрозу в регионе.

Способствовало обострению ситуации между Ираном и Азербайджаном и налогообложение иранских грузовиков на пути, проходящему в районе Нагорного Карабаха. После прошлогодней войны, азербайджанские военные установили там КПП. Также иранская сторона осудила азербайджано-турецкие учения в Каспийском море, которые проходили с 12 сентября.

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Напомним, по информации NYT, израильские силовики убили иранского физика-ядерщика оружием с искусственным интеллектом. Специалиста убили еще в ноябре 2020 года выстрелами из пулемета.