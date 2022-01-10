У мережі з'явилися перші фото ізраїльської 155-мм САУ нового покоління

SIGMA обладнана гарматою з автоматичною системою заряджання та наведення на ціль. Нині вона постачається в неназвану країну Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

У мережі опублікували фото ізраїльської артустановки нового покоління SIGMA від компанії Elbit Systems. Про це повідомляє Army Recognition.

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Самохідна гаубиця виконана за схемою 10х10. Калібр зброї в артилерійської установки складає 155 мм. Її встановлюють на вантажівці. Розробка покликана задовольнити потреби ізраїльської армії. Їхня перевага в тому, що вони високомобільні та їх легше розгортати.

Як повідомляють аналітики видання, як шасі використовується військова вантажівка Oshkosh 10x10 американського виробництва з броньованою кабіною для екіпажу.

[ + – ] Рендер артилерії Фото: Twitter / Caesar

У задній частині гаубиці встановлено турельну систему зі 155-мм гарматою. Найбільш ймовірно, що SIGMA отримала повністю автоматичну систему заряджання, а також дистанційно керований бойовий модуль. Система заряджання встановлює підривник, заряджає снаряд, а потім модульну систему артзарядів із капсулями. Залежно від завдань, артустановка може автоматично наводитись на ціль.

У листопаді 2021 року Elbit Systems оголосила про укладання контракту на суму майже 106 млн доларів на постачання САУ SIGMA в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, в Україну прибула партія шасі Tatra для РСЗВ "Буревій". Розробка замінить собою радянські "Урагани". У жовтні 2021 року на Одещині пройшли стрільби із САУ "Богдана".