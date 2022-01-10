В сети появилось первые фото израильской 155-мм САУ нового поколения

SIGMA оборудована пушкой с автоматической системой заряжания и наведения на цель. Ныне она поставляется в неназванную страну Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сети опубликовали фото израильской артустановки нового поколения SIGMA от компании Elbit Systems. Об этом сообщает Army Recognition.

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Самоходная гаубица выполнена по схеме 10х10. Калибр орудия у артиллерийской установки составляет 155 мм. Ее устанавливают на грузовике. Разработка призвана удовлетворить потребности израильской армии. Их преимущество в том, что они высокомобильны и их легче развертывать.

Как сообщают аналитики издания, в качестве шасси используется военный грузовик Oshkosh 10x10 американского производства с бронированной кабиной для экипажа.

[ + – ] Рендер артиллерии Фото: Twitter / Caesar

В задней части гаубицы установлена турельная система с 155-мм пушкой. Наиболее вероятно, что SIGMA получила полностью автоматической системой заряжания, а также дистанционно управляемым боевым модулем. Система заряжания устанавливает взрыватель, заряжает снаряд, а затем модульную систему артзарядов с капсюлями. В зависимости от задач, артустановка может автоматически наводиться на цель.

В ноябре 2021 года Elbit Systems объявила о заключении контракта на сумму около 106 млн долларов на поставку САУ SIGMA в страну Азиатско-Тихооокеанского региона.

Напомним, в Украину прибыла партия шасси Tatra для РСЗО "Буревій". Разработка заменит собой советские "Ураганы". В октябре 2021 года в Одесской области прошли стрельбы из САУ "Богдана".