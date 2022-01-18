Техническое превосходство: в Израиле ракеты успешно перехватили цель в космосе

В ходе испытаний система "Хец-3" обнаружила цель, передала данные о ней в Центр управления, а затем было выпущены две ракеты для ее уничтожения.

Сегодня, 18 января, Министерство обороны Израиля совместно с Армией обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США завершили испытания системы Arrow (Хец 3), способные перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы. Об этом сообщает телеканал "Кан-11".

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Испытания проходили на полигоне "Пальмахим". В их рамках радиолокационная система отслеживала цели, передала данные в центр управления стрельбой. Там проанализировали все данные о цели и выпустили две ракеты, которые успешно поразили цель в космосе.

По данным Минобороны, "Хец-3" является ключевым компонентом в многоуровневой системе обороны вместе с "Железным куполом" и "Пращей Давида". "Хец-3" способен перехватить залп баллистических ракет в космосе. Это самая технологически продвинутая разработка в израильской системе защиты.

"Шаг за шагом, развитие за развитием, мы поддерживаем способность Израиля защищаться от угроз, которые развиваются в регионе, и предоставляем Израилю наступательную свободу действий против нашего врага, понимая, что лучшая оборона обеспечивает наиболее эффективное нападение", — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Напомним, в октябре сообщалось, что Азербайджан может закупить израильское ПРО Хец-3 из-за обострения отношений с Ираном. Ранее в сети появились изображения израильской 155-мм САУ нового поколения Sigma.