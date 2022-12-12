В Ізраїлі показали, як працює система активного захисту "Залізний кулак" (відео)

На БТР Eitan встановили тестовий зразок "Залізного кулака", який знищує ПТУРи або снаряди, що летять в нього.

Related video

Міністерство оборони Ізраїлю показало, як працює система активного захисту "Залізний кулак" на БТР Eitan APC. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Компанія Elbit Systems завершує серію випробувань система активного захисту Iron Fist. Вона покликана захищати бронетехніку на 360 градусів від багатьох загроз. Після завершення серії випробувань розпочнеться виробництво системи для БТР Eitan.

Зазначається, що система дозволяє захищати машину від загроз у відкритій місцевості й у міській забудові. "Залізний кулак" складається з безлічі систем — електрооптичних сенсорів, які ніби покривають техніку, радаром для пошуку та відстеження ракет і сама система з ракетами для перехоплення.

Розробка триває вже 12 років. Вона призначена для захисту бронетехніки від протитанкових керованих ракет і гранатометів.

БТР Eitan — це ізраїльська технологія для заміни бронетранспортерів М113. Він повинен дати армії більш мобільну та захищену машину. Його максимальна швидкість досягатиме 90 км/год. У The Times of Israel пишуть, що БТР поєднує в собі технології танка "Меркава" та БТРа Nahal.

Цікаво, що один Eitan складається з майже 1 млн деталей, враховуючи 20 тонн сталі, 30 км дротів, 6 км кабелів для силової установки та зв'язку, а також майже 70 літрів фарби.

Нагадаємо, США та Ізраїль об'єднують зусилля у розробці лазерної зброї потужністю 100 кіловат. Iron Beam буде першою працездатною лазерною зброєю на озброєнні Ізраїлю.

Також повідомлялося, що армія США отримала на озброєння "фейкову" російську бронетехніку. Імітували броньовики ГАЗ "Тигр", САУ та БТР-87.