Ханука в режиме блэкаута: украинские евреи призвали Израиль помочь Украине, — WP

Собеседники издания считают, что Украина имеет право критиковать израильское правительство за отсутствие поддержки. В Израиле же, по словам журналистов, не хотят портить собственные отношения с Россией.

Related video

Украинские евреи просят Израиль изменить свою политику невмешательства и помочь Украине противостоять российской агрессии. Об этом пишет издание The Washington Post.

Иудеи, живущие в Украине, готовятся праздновать Хануку — фестиваль огней — в режиме постоянных отключений электроэнергии из-за массированных обстрелов Российской Федерации. Это заставляет евреев все активнее обращаться к своей исторической родине с просьбой отреагировать должным образом на происходящее в Украине.

Как уточняют журналисты, Израиль отказался предоставить Украине оружие или системы ПВО и отказался присоединиться к антироссийским санкциям Запада, опасаясь поставить под угрозу собственные отношения с Россией.

Один из собеседников издания, 56-летний Давид, после вторжения Российской Федерации специально приехал из Израиля в Украину добровольцем, чтобы бороться против "нового Гитлера" — Путина. Он считает, что Киев имеет полное право критиковать израильское правительство за отсутствие поддержки.

Посол Израиля в Киеве Майкл Бродский подтвердил журналистам, что слышал негативные комментарии от некоторых украинских евреев о позиции Иерусалима. При этом он подчеркнул, что связи Израиля в сфере безопасности с Россией создают ограничения, которые невозможно преодолеть. По словам дипломата, большинство его соотечественников в Украине понимает, что Израиль находится в тяжелом положении.

Между тем, израильское правительство возмущено обвинениями в свой адрес. В Иерусалиме считают, что "Железный купол" вряд ли поможет Украине защитить себя. Кроме того, здесь напоминают о предоставлении гуманитарной помощи на сумму более $30 млн, куда вошли генераторы, медицинское оборудование и полевой госпиталь.

Напомним, Израиль делится с Украиной технологиями строительства безопасных домов. В Израиле уже 30 лет действуют специальные требования к строительству новых домов. Там должны быть укрытия с толстыми стенами и бронированными дверьми.