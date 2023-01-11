Освобождал Херсон и Киевскую область: история израильского бойца, воюющего в ВСУ (видео)

Арью Бен-Иехуда говорит, что российские войска начинают отступать, если увидят более 15 бойцов ВСУ. Также он отмечает их плохую подготовку.

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Израильский военный Арью Бен-Иехуда воюет добровольцем на стороне Украины. Об этом сообщает государственный телеканал "Кан-11", передает офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

Боец раньше проходил службу в Армии обороны Израиля, а затем в местной полиции. После начала полномасштабного вторжения Арью отправился в Украину для помощи в отражении российской агрессии.

В ходе сражений доброволец ВСУ принимал участие в освобождении Киевской области, в частности, Бучи. Бен-Иехуда своими глазами видел преступления российской армии в деоккупированном городе. После этого военный был направлен в Херсонскую область. Там он получил ранение в результате подрыва броневика на вражеской мине. Для восстановления Арью Бен-Иехуду отправили в Израиль.

Как рассказал израильский военный, после реабилитации он вновь отправится в Украину. Также он высказался о российких войсках. По словам Бен-Иехуды, российские солдаты имеют плохую подготовку. Если они видят отряд из 15 или больше бойцов ВСУ, то они начинают бежать.

Напомним, 9 января СМИ рассказали об иностранных добробатах в ВСУ. В частности, в ВСУ создан батальон "Туран" с выходцами из Азербайджана, Кыргызстана и уйгуры.

22 сентября глава Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил, что за Украину воюет 5 чеченских батальонов.