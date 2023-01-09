Батальон "Туран": NYT рассказали о добровольцах в ВСУ из Средней Азии и Кавказа (фото)

Членами подразделения стали азербайджанцы, кыргызы и даже китайские уйгуры. Они способны выполнять диверсии в тылу врага.

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В Украине сформировали новый добровольческий батальон "Туран", чтобы отомстить за политику РФ. Об этом сообщается в репортаже The New York Times.

Участниками формирования стали тюркоязычные этнические группы с Кавказа, Средней Азии и РФ. Возглавляет батальон беженец из Кыргызстана Алмаз Кудабек. Среди бойцов он выделяет азербайджанцев, татар и китайских уйгуров, которые стали частью ВСУ.

[ + – ] Глава батальона "Туран" Фото: NYT

"Мы просто хотим воевать с русскими. Мы знаем, что они из себя представляют", — говорит Кудабек.

Преимуществом военных является то, что в РФ много этнических меньшинств. Поэтому члены подразделения могут проникать на оккупированную РФ территорию с диверсионными задачами.

Также журналист издания побывала на одном из полигонов под Киевом, где украинские командиры отдают приказы членам добровольческого чеченского батальона. Солдаты в белом камуфляже отрабатывались стрельбу и эвакуацию раненых с поля боя.

[ + – ] Отработка эвакуации раненого Фото: NYT

Украинское командование давно говорит, что людей в армии достаточно. Несмотря на это тысячи добровольцев из других стран вступили в ряды ВСУ. Многие из них, утверждает автор, это чечены из самой РФ, грузины, которые имеют исторические претензии к Москве и президенту Владимиру Путину, и белорусы, выступающие против режима Александра Лукашенко.

"Мы видели, что происходит. Украине не испытывает недостатка в мужчинах, но мы должны присоединиться и быть частью этой войны", — говорит замкомандира чеченского батальона Муслим Мадиев.

Военный является ветераном двух чеченских войн против РФ, Мадиев был соратником Джохара Дудаева в 1990-х годах. С 2016 года Муслим Мадиев переехал в Украину. Конкретное количество бойцов в батальоне он называть не стал, ограничившись фразой: "у нас их достаточно".

Напомним, 22 сентября глава Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил, что за Украину воюет 5 чеченских батальонов.

3 января бойцы белорусского полка Калиновского показали работу из ПТРК Milan по ВС РФ в районе Бахмута.