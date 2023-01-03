Бойцы белорусского полка Калиновского показали работу из ПТРК Milan по ВС РФ (видео)

Milan — это второй самый распространенный ПТРК в мире после американского TOW. Добровольцы нанесли удар по вражескому наблюдательному пункту.

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Белорусские добровольцы из батальона "Волат" показали работу из франко-немецкого противотанкового ракетного комплекса Milan. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале полка имени Калиновского, входящего в состав ВСУ.

Батальон "Волат", входящий в полк имени Кастуся Калиновского, показал отработку по вражескому наблюдательному пункту. Огонь велся противотанковым расчетом из ПТРК Milan. Вероятно, добровольцы ведут оборону в районе Бахмута.

"Мы стоим на обороне города, который уже несколько месяцев пробуют взять войска оккупантов. Они стягивают "мобиков" и "музыкантов", которые как и все остальные орки, побывавшие тут, отправляются домой в пакетах", — пишут в подписи к публикации.

ПТРК Milan — это комплекс второго поколения, который поступил на вооружение Франции и Германии в 1972 году. Его изготавливает консорциум компаний Euromissile из Франции и Messerschmitt-Bölkow-Blohm из Германии. За 50 лет было изготовлено около 350 тысяч комплексов. За время эксплуатации было несколько этапов модернизации Mlan. Последняя модификация выпущена в 2011 году.

Основные характеристики ПТРК Milan:

дальность стрельбы — до 3000 м

бронепробиваемость — 550 мм и более 1000 мм за динамической защитой

масса комплекса — 34 кг

Франко-немецкий комплекс является вторым самым популярным ПТРК в мире после американского TOW, которые также есть на вооружении украинской армии. Milan передали Украине страны ЕС.

Напомним, 5 июля бойцы полка Калиновского показали применение ПТРК Milan в ходе боев против ВС РФ в Луганской области.

2 января в сети опубликовали видео уничтожения российского танка Т-90М "Прорыв" из американского ПТРК Javelin. У вражеской машины оторвало башню от удара.