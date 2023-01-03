Бійці білоруського полку Калиновського показали роботу з ПТРК Milan по ЗС РФ (відео)

Milan — це другий найпоширеніший ПТРК у світі після американського TOW. Добровольці завдали удару по ворожому пункту спостереження.

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Білоруські добровольці з батальйону "Волат" показали роботу із франко-німецького протитанкового ракетного комплексу Milan. Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі полку імені Калиновського, що входить до складу ЗСУ.

Батальйон "Волат", що входить до полку імені Кастуся Калиновського, показав відпрацювання по ворожому наглядовому пункту. Вогонь вівся протитанковим розрахунком із ПТРК Milan. Ймовірно, добровольці ведуть оборону в районі Бахмута.

"Ми стоїмо на обороні міста, яке вже кілька місяців намагаються взяти війська окупантів. Вони стягують "мобіків" і "музикантів", які, як і всі інші орки, що побували тут, вирушають додому в пакетах", — пишуть у підписі до публікації.

ПТРК Milan — це комплекс другого покоління, який надійшов на озброєння Франції та Німеччини в 1972 році. Його виготовляє консорціум компаній Euromissile із Франції та Messerschmitt-Bölkow-Blohm із Німеччини. За 50 років було виготовлено майже 350 тисяч комплексів. Під час експлуатації було кілька етапів модернізації Mlan. Остання модифікація випущена в 2011 році.

Основні характеристики ПТРК Milan:

дальність стрільби — до 3 000 м;

бронепробивність — 550 мм і понад 1 000 мм за динамічним захистом;

маса комплексу — 34 кг.

Франко-німецький комплекс є другим найпопулярнішим ПТРК у світі після американського TOW, який також є на озброєнні української армії. Milan передали Україні країни ЄС.

Нагадаємо, 5 липня бійці полку Калиновського показали застосування ПТРК Milan під час боїв проти ЗС РФ у Луганській області.

2 січня у мережі опублікували відео знищення російського танка Т-90М "Прорив" з американського ПТРК Javelin. У ворожої машини відірвало башту від удару.