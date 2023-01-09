Батальйон "Туран": NYT розповіли про добровольців у ЗСУ із Середньої Азії та Кавказу (фото)

Членами підрозділу стали азербайджанці, киргизи та навіть китайські уйгури. Вони здатні виконувати диверсії у тилу ворога.

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В Україні сформували новий добровольчий батальйон "Туран", щоб помститися за політику РФ. Про це повідомляється у репортажі The New York Times.

Учасниками формування стали тюркомовні етнічні групи з Кавказу, Середньої Азії та РФ. Очолює батальйон біженець із Киргизстану Алмаз Кудабек. Серед бійців він виділяє азербайджанців, татар і китайських уйгурів, які стали частиною ЗСУ.

[ + – ] Голова батальйону "Туран" Фото: NYT

"Ми просто хочемо воювати з росіянами. Ми знаємо, що вони являють собою", — говорить Кудабек.

Перевагою військових є і те, що в РФ багато етнічних меншин. Тому члени підрозділу можуть проникати на окуповану РФ територію з диверсійними завданнями.

Також журналістка видання побувала на одному із полігонів під Києвом, де українські командири віддають накази членам добровольчого чеченського батальйону. Солдати в білому камуфляжі відпрацьовували стрільбу й евакуацію поранених із поля бою.

[ + – ] Відпрацювання евакуації пораненого Фото: NYT

Українське командування давно каже, що людей в армії достатньо. Незважаючи на це, тисячі добровольців з інших країн вступили до лав ЗСУ. Багато хто з них, стверджує автор, це чечени із самої РФ, грузини, які мають історичні претензії до Москви та президента Володимира Путіна, та білоруси, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка.

"Ми бачили, що відбувається. Україна не має браку в чоловіках, але ми маємо приєднатися і бути частиною цієї війни", — каже замкомандира чеченського батальйону Муслім Мадієв.

Військовий є ветераном двох чеченських війн проти РФ, Мадієв був соратником Джохара Дудаєва у 1990-х роках. З 2016 року Муслім Мадієв переїхав в Україну. Конкретну кількість бійців у батальйоні він називати не став, обмежившись фразою: "У нас їх достатньо".

Нагадаємо, 22 вересня глава Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що за Україну воює 5 чеченських батальйонів.

3 січня бійці білоруського полку Калиновського показали роботу із ПТРК Milan по ЗС РФ у районі Бахмута.