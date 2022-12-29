"Мы готовимся": в Израиле допускают нанесение удара по ядерным объектам Ирана

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц сказал выпускникам ВВС Израиля, что они смогут принять участие в атаке на Иран уже через несколько лет.

Related video

В среду, 28 декабря Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил во время своего выступления на авиабазе израильских ВВС Хацерим, что еврейскому государству удалось существенно поднять свой уровень готовности к возможному столкновению с Ираном. Об этом пишет Times of Israel.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся", — сказал Ганц пилотам-выпускникам.

В своем последнем выступлении в качестве главы Министерства обороны Израиля Бени Ганц отметил, что в течение последних двух лет в Израиле шла работа по созданию угрозы для иранских ядерных объектов. По словам министра, Тегеран, вероятно, не рассматривает повторное заключение ядерной сделки с ведущими странами мира.

Ганц сообщил, что некоторым пилотам предстоит отправиться в Ливан, Сирию или другие точки мира. Он также упомянул о периодическом уничтожении Армией обороны Израиля вооружения на территории Сирии, предназначенного для членов ливанской группировки "Хизбалла".

"Я верю в вашу способность преуспеть в этих миссиях не только благодаря превосходных самолетах, на которых вы будете летать, но и благодаря вашей морали и профессионализму", — отметил министр.

Напомним, что 22 ноября стало известно о ликвидации иранского офицера в Сирии, отвечавшего за дроны и ракетную программу. Тегеран обвиняет в подрыве его автомобиля Израиль.

Еще Фокус писал о том, что Израиль разрабатывает более быстрые, дальнобойные и незаметные беспилотники для противостояния Ирану. Сообщается, что израильские компании собирают как минимум три дрона.

Мы также сообщали, что 3 ноября, Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Ирана и России. В результате удара погибло двое военнослужащих, еще трое получили ранения.