Израиль нанес удар по авиабазе в Сирии, которую использовали россияне, – Reuters

За последние годы российские военные значительно расширили взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения на аэродроме Шайрат. Его для своих военных поставок также использовал Иран.

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В воскресенье, 13 ноября, Израиль нанес ракетный удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Ирана и Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, в результате израильской атаки на аэродром Шайрат, расположенный в 30 км от города Хомс, погибло двое военнослужащих, еще трое получили ранения.

Государственные медиа Сирии заявили об "агрессии" и материальном ущербе, однако не уточнили подробностей происшествия.

В то же время, источники в силовых структурах рассказали агентству, что авиабаза недавно использовалась иранскими военно-воздушными силами.

Издание также пишет, что в течение трех последних лет Россия, которая сохраняет свое военное присутствие в Сирии, значительно расширила взлетно-посадочную полосу и подземные сооружения, включая укрытия для самолетов, в Шайрате. Кроме этого, россияне разместили свои войска рядом с авиабазой.

Региональные источники уточняют, что в последние месяцы Израиль усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая ливанскую Хезболлу, которую поддерживает Тегеран.

Сирийский центр по правам человека также сообщил, что в результате израильского удара был уничтожен склад иранских ополченцев и Хезболлы, расположенный на авиабазе.

Напомним, британское издание Middle East Eye сообщило, что Россия отправила в Украину более 500 опытных сирийских наемников. Их вербовкой занималась ЧВК "Вагнера".

В конце октября Израиль уничтожил в Сирии завод по сборке иранских дронов. Израильские силы атаковали производство БПЛА при помощи ракет.