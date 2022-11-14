Ізраїль завдав удару по авіабазі в Сирії, яку використовували росіяни, – Reuters

За останні роки російські військові значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди на аеродромі Шайрат. Його для своїх військових постачань також використовував Іран.

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У неділю, 13 листопада, Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Російської Федерації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як уточнюється, внаслідок ізраїльської атаки на аеродром Шайрат, розташований за 30 км від міста Хомс, загинуло двоє військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

Державні медіа Сирії заявили про "агресію" та матеріальні збитки, проте не уточнили подробиць події.

Водночас джерела у силових структурах розповіли агентству, що авіабазу нещодавно використовували іранські військово-повітряні сили.

Видання також пише, що протягом трьох останніх років Росія, яка зберігає свою військову присутність у Сирії, значно розширила злітно-посадкову смугу та підземні споруди, включаючи укриття для літаків, у Шайраті. Окрім цього, росіяни розмістили свої війська поряд з авіабазою.

Регіональні джерела уточнюють, що в останні місяці Ізраїль посилив удари по аеропортах та авіабазах Сирії. Це має завадити Ірану нарощувати використання повітряних ліній постачання для доставки зброї союзникам у Сирії та Лівані, включаючи ліванську Хезболлу, яку підтримує Тегеран.

Сирійський центр з прав людини також повідомив, що внаслідок ізраїльського удару знищено склад іранських ополченців та Хезболли, розташований на авіабазі.

Нагадаємо, британське видання Middle East Eye повідомило, що Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських найманців. Їхнім вербуванням займалася ПВК "Вагнера".

Наприкінці жовтня Ізраїль знищив у Сирії завод зі збирання іранських дронів. Ізраїльські сили атакували виробництво БПЛА за допомогою ракет.