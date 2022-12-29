"Ми готуємося": в Ізраїлі допускають завдання удару по ядерних об'єктах Ірану

Міністр оборони Бені Ганц, який іде у відставку, сказав випускникам ВПС Ізраїлю, що вони зможуть взяти участь в атаці на Іран вже через кілька років.

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У середу, 28 грудня Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив під час свого виступу на авіабазі ізраїльських ВПС Хацерім, що єврейській державі вдалося суттєво підняти свій рівень готовності до можливого зіткнення з Іраном. Про це пише Times of Israel.

"Ви можете через два-три роки перетнути небо на схід і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося", — сказав Ганц пілотам-випускникам.

У своєму останньому виступі глава Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц зазначив, що протягом останніх двох років в Ізраїлі йшла робота зі створення загрози для іранських ядерних об'єктів. За словами міністра, Тегеран, ймовірно, не розглядає повторного укладання ядерної угоди з провідними країнами світу.

Ганц повідомив, що деякі пілоти мають відправитися до Лівану, Сирії або інших точок світу. Він також згадав про періодичне знищення Армією оборони Ізраїлю озброєння на території Сирії, призначеного для членів ліванського угруповання "Хізбалла".

"Я вірю у вашу здатність досягти успіху в цих місіях не тільки завдяки чудовим літакам, на яких ви літатимете, а й завдяки вашій моралі та професіоналізму", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що 22 листопада стало відомо про ліквідацію іранського офіцера в Сирії, який відповідав за дрони та ракетну програму. Тегеран звинувачує у підриві його автомобіля Ізраїль.

Ще Фокус писав про те, що Ізраїль розробляє більш швидкі, далекобійні та непомітні безпілотники для протистояння Ірану. Повідомляється, що ізраїльські компанії збирають щонайменше три дрони.

Ми також повідомляли, що 3 листопада Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Ірану та Росії. Внаслідок удару загинуло двоє військовослужбовців, ще троє отримали поранення.