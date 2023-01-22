Німеччина не заважатиме Польщі, якщо та вирішить передати ЗСУ танки Leopard, — Бербок (відео)

За словами глави МЗС ФРН Анналени Бербок, їхня країна ще не отримувала від Польщі сигналу про односторонню передачу танків Україні.

Related video

Німеччина не утримуватиме Польщу від відправлення танків до України. Таку заяву зробила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Інтерв'юер запитав главу профільного міністерства, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 в Україну без схвалення Німеччини.

"Наразі питання не поставлене, але якби нас запитали, ми не стали б заважати", — сказала Бербок.

Що відомо про передачу танків Leopard Україні

19 січня Польща пригрозила передати Україні танки Leopard 2, не чекаючи згоди Німеччини. Україна, за словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, зараз потребує переозброєння та поповнення боєприпасів, оскільки Росія може здійснити новий наступ у лютому.

"Ми домовилися, що передамо танки разом. Згода — це другорядне питання. Або ми отримаємо цю згоду, або ми самі зробимо все правильно. Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші країни якнайшвидше запропонували свої сучасні танки"., свою важку техніку. Від цього може залежати здатність захистити свободу в Україні та, таким чином, безпеку усієї Європи", — сказав Моравецький.

20 січня стало відомо, що дві країни погодилися передати Україні 30 танків Leopard 2. Словаччина та Чехія погодилися передати Україні 30 німецьких танків Leopard 2 – по 2 танки на місяць. Натомість ці держави отримають від Німеччини меншу кількість відремонтованих Leopard 2A4.

Водночас є низка нюансів, пов'язаних із передачею танків. Зокрема проблема полягає в тому, що необхідно навчити український екіпаж і налагодити постачання запчастин, що важко для ФРН.

На день пізніше, 21 січня, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов висловив упевненість, що західні партнери поставлять Україні танки Leopard 2.

За його словами, публічного рішення про передачу танків поки що не було, проте Україна його обов'язково отримає, оскільки консенсус про її перемогу у війні вже сформовано на Заході.

"Спільна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, у тому числі танки Leopard 2", — сказав Юсов.

Нагадаємо, 20 січня українці вийшли на мітинг під Бундесвер у Німеччині. Натовп із кількох тисяч чоловіків та жінок скандував слоган "Нам потрібні танки!" та розмахував українськими прапорами.

Фокус також писав, що депутати Європарламенту у щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію спільної політики безпеки та оборони ЄС" офіційно звернулися до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом направити Україні танки Leopard 2, а також системи ППО.