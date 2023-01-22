Германия не будет мешать Польше, если та решит передать ВСУ танки Leopard, — Бербок (видео)

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, их страна еще не получала от Польши сигнал об односторонней передаче танков Украине.

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Германия не будет удерживать Польшу от отправки танков в Украину. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.

Интервьюер спросил у главы профильного министерства, что произойдет, если Польша отправит свои танки Leopard 2 в Украину без одобрения Германии.

"На данный момент вопрос не задан, но если бы нас спросили, мы не стали бы мешать", — сказала Бербок.

Что известно о передаче танков Leopard Украине

19 января Польша пригрозила передать Украине танки Leopard 2 не дожидаясь согласия Германии. Украина, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, сейчас нуждается в перевооружении и пополнении боеприпасов, поскольку Россия может осуществить новое наступление в феврале.

"Мы договорились, что передадим танки вместе. Согласие — это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо мы сами сделаем все правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине и, таким образом, безопасность всей Европы", — сказал Моравецкий.

20 января стало известно, что две страны согласились передать Украине 30 танков Leopard 2. Словакия и Чехия согласились передать Украине 30 немецких танков Leopard 2 — по 2 танка в месяц. Взамен эти государства получат от Германии меньшее количество отремонтированных Leopard 2A4.

В то же время есть ряд нюансов, связанных с передачей танков. В частности, проблема заключается в том, что необходимо обучить украинский экипаж и наладить поставку запчастей, что затруднительно для ФРГ.

Днем позже, 21 января, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов выразил уверенность, что западные партнеры поставят Украине танки Leopard 2.

По его словам, публичного решение о передаче танков пока не было, однако Украина их обязательно получит, так как консенсус о ее победе в войне уже сформирован на Западе.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", — сказал Юсов.

Напомним, 20 января украинцы вышли на митинг под Бундесвер в Германии. Толпа из нескольких тысяч мужчин и женщин скандировала слоган "Нам нужны танки!" и размахивала украинскими флагами.

Фокус также писал, что депутаты Европарламента в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС" официально обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом направить Украине танки Leopard 2, а также системы ПВО.