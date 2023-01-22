Німеччина зволікає з "Леопардами": поведінка Шольца дратує Пентагон, – ЗМІ

За даними журналістів, глава Міноборони США Ллойд Остін вів словесну суперечку з німецьким міністром з особливих доручень Вольфгангом Шмідтом. З адміністрації Джо Байдена передали Берліну обурення дипломатичною мовою.

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Відмова Німеччини передати танки Leopard Збройним силам України викликала бурхливу реакцію Вашингтона, голова Пентагону Ллойд Остін говорив на підвищених тонах. Про це повідомила німецька газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на урядові джерела.

У внутрішньому звіті Остін описав переговори у Берліні з Вольфгангом Шмідтом, федеральним міністром з особливих доручень та керівником канцелярії Олафа Шольца.

Глава Пентагону, за даними співрозмовників, вступив із ним у словесну суперечку, їхня зустріч була напруженою. Американська сторона з жовтня наголошує, що між поставками танків США і рішенням щодо "Леопардів" не може бути жодного зв'язку, підкреслило видання.

Остін вказував, що передача ЗСУ танків Abrams — надто дороге задоволення.

[ + – ] Зеленський напередодні 8-го "Рамштайну" обіцяв Німеччині, що танки Leopard не поїдуть до Росії Фото: Скриншот

"Зважаючи на все, на відміну від Близького Сходу, США більше не містять великих танкових баз у Європі. У ході навчань з перекидання минулого року було перевірено швидке транспортування важких озброєнь через Атлантику", — йдеться у статті.

Одне з джерел додає, що особливе роздратування Вашингтона викликало умову для США для постачання німецьких танків ще до зустрічі в Рамштайні.

За інформацією Süddeutsche Zeitung, радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван дзвонив раднику Шольца із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру, з яким у нього дружні стосунки.

Салліван передав обурення адміністрації Байдена дипломатичною мовою, зазначили джерела.

Нагадаємо, що польське видання Wprost 22 січня презентувало номер, на обкладинці якого помістили карикатуру на Шольця. Главу уряду порівняли зі страусом, який ховає голову у пісок.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 22 січня попередив Німеччину, що вона може опинитися на неправильному боці історії, якщо виявлятиме стриманість у питанні постачання озброєння для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський напередодні 8-го "Рамштайну" обіцяв Німеччині, що танки Leopard не поїдуть до Росії.