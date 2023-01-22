"Страус ховає голову в пісок": польський журнал випустив карикатуру на Шольца (фото)

Карикатура на канцлера Німеччини з'явилася на обкладинці одного із тижневиків. Берлін стає у страусину позу, коли йдеться про допомогу Україні у перемозі над Росією, зазначили автори статті.

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Польське видання Wprost 22 січня випустило новий номер, на обкладинку якого помістили карикатуру на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Главу уряду порівняли зі страусами, які у разі переляку ховають голови. Шольца зобразили на танку, дуло якого заховано в пісок, а довкола нього стоять страуси.

"Берлін завзято ховає голову в пісок, коли йдеться про допомогу у перемозі над Росією. Москва становить загрозу єдності НАТО та безпеки Європи", — пише оглядач Якуб Мельник.

У статті, яка вийшла на сайті видання 19 січня, до випуску друкованого номера, Мельник наголошує на роздратуванні впертістю Шольца союзників по НАТО.

"Дії проти інтересів більшості союзників призведуть до ізоляції Німеччини. Не лише Центральна Європа, Скандинавія, США та Великобританія вже кілька місяців намагаються переконати Берлін відправити Україні необхідне озброєння. Франція, яка досі поступалася Німеччині у підтримці агресивного російського режиму, втрачає терпіння", — Зауважив автор.

Париж розглядає можливість відправлення танків ЗСУ. Це ще більше посилить ізоляцію Шольца, який відмовився від прямої допомоги Німеччини та дозволу на відправку Україні німецьких танків з інших країн НАТО, йдеться у статті.

Завдяки діям канцлера Німеччина, яка вважалася беззаперечним лідером Європи, перетворюється на серйозний тягар для ЄС та НАТО, вважає польський оглядач.

"Підступні дії Шольца призвели до того, що Німеччини більше ніколи не дозволять керувати чимось щодо безпеки ЄС. Особливо це стосується США, які досі звикли дивитися на Європу через призму інтересів Німеччини", — написав журналіст.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Німеччина не погодиться постачати танки Leopard 2, союзники України сформують меншу коаліцію країн для перемоги над Росією.

Україна за підсумками 8-ї зустрічі на авіабазі Рамштайн не отримала західні танки через позицію Німеччини. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус 20 січня заявив про наявність нібито вагомих причин, щоб не поставляти ЗСУ важку техніку.

ЗМІ 21 січня писали, як колишня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт за кілька днів до відставки заборонила інвентаризувати танки Leopard.