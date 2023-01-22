"Страус прячет голову в песок": польский журнал выпустил карикатуру на Шольца (фото)

Карикатура на канцлера Германии появилась на обложке одного из еженедельников. Берлин становится в страусиную позу, когда речь идет о помощи Украине в победе над Россией, указали авторы статьи.

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Польское издание Wprost 22 января выпустило новый номер, на обложке которого поместили карикатуру на канцлера Германии Олафа Шольца.

Главу правительства сравнили со страусами, которые в случае испуга прячут головы. Шольца изобразили на танке, дуло которого спрятано в песок, а вокруг него стоят страусы.

"Берлин упорно прячет голову в песок, когда речь идет о помощи в победе над Россией. Москва представляет угрозу единству НАТО и безопасности Европы", — пишет обозреватель Якуб Мельник.

В статье, которая вышла на сайте издания 19 января, до выпуска печатного номера, Мельник отмечает раздражение союзников по НАТО упрямством Шольца.

"Действия против интересов большинства союзников ведут к изоляции Германии. Не только Центральная Европа, Скандинавия, США и Великобритания уже несколько месяцев пытаются убедить Берлин отправить Украине необходимое вооружение. Франция, которая до сих пор уступала Германии в поддержке агрессивного российского режима, теряет терпение", — заметил автор.

Париж рассматривает возможность отправки танков ВСУ. Это еще больше усугубит изоляцию Шольца, который отказался от прямой помощи Германии и разрешения на отправку Украине немецких танков из других стран НАТО, говорится в статье.

Благодаря действиям канцлера, Германия, которая считалась безоговорочным лидером Европы, превращается в серьезную обузу для ЕС и НАТО, считает польский обозреватель.

"Коварные действия Шольца привели к тому, что Германии больше никогда не позволят руководить чем-либо в отношении безопасности ЕС. Особенно это касается США, которые до сих пор привыкли смотреть на Европу через призму интересов Германии", — написал журналист.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Германия не согласится поставлять танки Leopard 2, союзники Украины сформируют меньшую коалицию стран для победы над Россией.

Украина по итогам 8-й встречи на авиабазе Рамштайн не получила западные танки из-за позиции Германии. Немецкий министр обороны Борис Писториус 20 января заявил о наличии якобы веских причин, чтобы не пославлять ВСУ тяжелую технику.

СМИ 21 января писали, как бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за несколько дней до отставки запретила инвентаризировать танки Leopard.