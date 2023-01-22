Германия медлит с "Леопардами": поведение Шольца раздражает Пентагон, – СМИ

По данным журналистов, глава Минобороны США Ллойд Остин вел словесную перепалку с немецким министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом. Из администрации Джо Байдена передали Берлину возмущение на дипломатическом языке.

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Отказ Германии передать танки Leopard Вооруженным силам Украины вызвал бурную реакцию Вашингтона, глава Пентагона Ллойд Остин говорил на повышенных тонах. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

Во внутреннем отчете Остин описал переговоры в Берлине с Вольфгангом Шмидтом, федеральным министром по особым поручениям и руководителем канцелярии Олафа Шольца.

Глава Пентагона, по данным собеседников, вступил с ним в словесную перепалку, их встреча была напряженной. Американская сторона с октября подчеркивает, что между поставками танков США и решением по "Леопардам" не может быть никакой связи, подчеркнуло издание.

Остин указывал, что передаче ВСУ танков Abrams — слишком дорогое удовольствие.

[ + – ] Зеленский накануне 8-го "Рамштайна" обещал Германии, что танки Leopard не уедут в Россию Фото: Скриншот

"Судя по всему, в отличие от Ближнего Востока, США больше не содержат крупных танковых баз в Европе. В ходе учений по переброске в прошлом году была проверена быстрая транспортировка тяжелых вооружений через Атлантику", — говорится в статье.

Один из источников добавил, что особое раздражение Вашингтона вызвало условие для США для поставок немецких танков еще до встречи в Рамштайне.

По информации Süddeutsche Zeitung, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан звонил советнику Шольца по внешней политике Йенсу Плетнеру, с которым у него дружеские отношения.

Салливан передал возмущение администрации Байдена на дипломатическом языке, указали источники.

Напомним, что польское издание Wprost 22 января презентовало номер, на обложке которого поместили карикатуру на Шольца. Главу правительства сравнили со страусом, который прячет голову в песок.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 января предупредил Германию, что она может оказаться на неправильной стороне истории, если будет проявлять сдержанность в вопросе поставок вооружения для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне 8-го "Рамштайна" обещал Германии, что танки Leopard не уедут в Россию.