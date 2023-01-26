"Спочатку танки, потім ядерні бомби": Трамп розкритикував передавання Abrams бійцям ЗСУ

Сорок п'ятий президент США назвав російсько-українську війну "божевільною" і заявив, що закінчити її "дуже просто".

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Дональд Трамп різко розкритикував передавання Збройним силам України танків Abrams. Про це 45-й президент США написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

"Спочатку йдуть танки, потім йдуть ядерні бомби", — написав політик.

Трамп також закликав "припинити божевільну війну зараз". І, на думку американського політика, "це зробити просто".

[ + – ] Дональд Трамп вважає, що російсько-українська війна переросте в ядерну Фото: Скриншот

Зауважимо, що допис Трампа вже розтиражували російські ЗМІ. Зокрема, це зробили РИА Новости та Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Основний акцент пропагандистські медіа зробили саме на тому, що війна в Україні переросте в ядерне протистояння.

Скільки танків Abrams США передали Україні

За інформацією медіа Reuters, Сполучені Штати готові передати Україні 30 танків M1 Abrams. Це може статися вже найближчими місяцями.

Анонімне джерело заявило журналістам, що рішення Штатів щодо постачання M1 Abrams є частиною угоди з німцями і призведе до того, що Україна почне отримувати Leopard 2.

"Танки — це важлива можливість, і якби для цього знадобилося лідерство США, то це те, що ми були готові зробити", — сказало джерело.

Нагадаємо, німецькі журналісти заявили, що Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6. За інформацією медіа, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6.

Також Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, Байден може оголосити про постачання Україні танків Abrams 25 січня. Про це оголосять у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative.